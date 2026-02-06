Luiđi Suigo pruža odlične partije u ekipi Mege i nalazi se na putu ka ostvarenju snova, pošto mašta da igra u NBA ligi jednog dana

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Italijanski košarkaš Luiđi Suigo odlučio je da sa samo 18 godina napusti rodnu Italiju i karijeru nastavi u Srbiji, potpisavši ugovor sa Mega. Njegov cilj je jasan – jednog dana da zaigra u NBA ligi.

„Izabrao sam Megu zbog reputacije u radu sa mladim igračima i velike odgovornosti koju im daje. Fokus je na dugoročnom razvoju, a to je za mene idealno okruženje“, rekao je Suigo za klupski sajt.

Nakon početaka u Tradateu i nastupa za Vareze i Armani, Suigo je pažnju skrenuo odličnim partijama u juniorskoj konkurenciji. Priznaje da mu adaptacija u Srbiji nije bila laka, ali da se brzo uklopio u intenzivan i zahtjevan sistem rada.

U prošlom kolu ABA lige Mega je savladala Crvena zvezda, a Suigo je upisao 14 poena i devet skokova.

„Ta pobjeda nam je pokazala da možemo da igramo sa najboljima i dala nam dodatno samopouzdanje“, istakao je mladi Italijan.

Mega je tokom sezone upisala i pobjede protiv CSKA i Lokomotive Kubanj, a Suigo kaže da su mu ti mečevi značajno pomogli u sticanju iskustva i bržem razvoju.

U nastavku sezone Beograđane očekuje plej-aut faza ABA lige, nastavak takmičenja u kupu, kao i nastup u Kupu Radivoja Koraća.

„Mlada smo i talentovana ekipa. Cilj nam je što više pobjeda i plasman u plej-in, a završni turnir kupa bio bi veliki uspjeh“, poručio je Suigo.