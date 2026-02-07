Đorđo Kjelini je u karijeri imao mnogo saigrača, ali ga niko nije nervirao kao Mario Baloteli i Felipe Melo.

Đorđo Kjelini je nakon sjajne karijere napisao knjigu o svim svojim doživljajima, a sada je u jednoj emisiji govorio o dvojici saigrača koji su ga razočarali i iznervirali tokom karijere. Sa jednim je igrao u reprezentaciji, a sa jednim u **Juventus**u.

Kjelini je sa Juventusom osvojio devet titula u Seriji A, a sa **Italija**om je bio šampion Evrope. Na terenu je bio vođa i beskompromisni defanzivac, poznat po predanosti i disciplini. Malo koga će iznenaditi to što mu je Mario Balotelli išao na živce.

„Zaista su me iznevjerila dva saigrača i mogu da potvrdim sve što sam napisao u knjizi. Baloteli je negativna osoba, bez poštovanja prema grupi. Tokom Kupa konfederacija protiv Brazila 2013. godine nije nikome pomogao, zaista je zaslužio šamarčinu. Neki ljudi su mislili da je jedan od pet najboljih napadača na svijetu, ali ja nikada nijesam mislio ni da je u prvih 10 ili 20“, rekao je Đorđo Kjelini.

Ima i gorih od Balotelija

Iako svi znamo za „bubice“ Mario Balotelli, nije on bio najveća noćna mora iskusnog defanzivca. Đorđo Kjelini je jedva dočekao da brazilski defanzivni vezista Felipe Melo napusti klub.

„Ipak, postojao je neko gori. Felipe Melo je zaista bio najgori od najgorih. Ne mogu da podnesem ljude bez poštovanja, koji uvijek hoće da kontriraju. Kada je on bio tu, stalno je djelovalo da će izbiti tuča. Rekao sam upravi da je on loš uticaj.“

Nije htio da ćuti ni Brazilac, koji je 65 puta zaigrao za Juventus sa Kjelinijem. „On sada ima problem sa mnom jer sam ga udario glavom kada smo igrali protiv Sijena. Nijesam pričao sa njim otkako je napisao knjigu. Nikada mi se nije izvinio, ali to je u redu, dok god preuzima odgovornost za ono što priča“, rekao je Melo.