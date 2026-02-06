Nakon odlaska Vladimira Gaćinovića, Novi Pazar pozvao Nenada Lalatovića da preuzme ekipu.

Izvor: MN Press

Samo nekoliko nedjelja srpski fudbal bio je bez Nenad Lalatović. Tokom jesenjeg dijela prvenstva predvodio je Mladost Lučani, ali je potom napustio klub zbog unosne ponude iz inostranstva, koja na kraju nije realizovana.

Kako su pregovori o odlasku van Srbije propali, Lalatović je ostao na domaćoj sceni, a vrlo brzo mogao bi da preuzme novi klub. Prema nezvaničnim informacijama, Novi Pazar želi Lalatovića na mjestu šefa stručnog štaba, nakon što je dosadašnji trener Vladimir Gaćinović napustio tu funkciju zbog zdravstvenih problema.

Pregovori između dvije strane, kako se navodi, teku u dobrom pravcu, pa bi Lalatović već u ponedjeljak mogao biti promovisan u novog trenera plavo-bijelih.

Preuzimanjem Novog Pazara ispunila bi se i dugogodišnja želja iskusnog stručnjaka, koji je u više navrata isticao da bi volio da radi u klubu sa izuzetno strastvenim navijačima i snažnom podrškom cijelog grada.

Lalatović je tokom bogate trenerske karijere, započete 2011. godine, vodio brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, među kojima su Crvena zvezda, Vojvodina, Radnički Niš, Čukarički, Spartak Subotica, Borac Banjaluka, kao i Budućnost Podgorica, ostavljajući trag kao jedan od najprepoznatljivijih trenera u regionu.