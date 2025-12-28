Podsjećamo, prije dolaska Nenada Lalatovića, Mladost je sa klupe predvodio Mladen Dodić, što dodatno oslikava turbulentnu sezonu za klub iz Lučana.

Izvor: MN Press

Nenad Lalatović napustio je klupu Mladosti nakon završetka polusezone, pošto će nastavak trenerske karijere graditi u inostranstvu. Time su Lučanci ostali bez šefa stručnog štaba, pa će rukovodstvo kluba biti prinuđeno da imenuje već trećeg trenera u aktuelnoj sezoni.

Kako piše Sportski žurnal, rješenje za klupu Mladosti moglo bi uskoro da bude poznato, a kao najozbiljniji kandidat izdvaja se Dragiša Žunić. Riječ je o aktuelnom treneru kadetske selekcije kluba, koji je već imao iskustvo rada sa prvim timom u sezonama 2022/2023 i 2023/2024.

Žunić dobro poznaje sistem kluba i igrački kadar, što mu daje prednost u odnosu na ostale potencijalne kandidate, naročito u situaciji kada je potrebno brzo i stabilno rješenje.

