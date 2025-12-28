Podsjećamo, prije dolaska Nenada Lalatovića, Mladost je sa klupe predvodio Mladen Dodić, što dodatno oslikava turbulentnu sezonu za klub iz Lučana.
Nenad Lalatović napustio je klupu Mladosti nakon završetka polusezone, pošto će nastavak trenerske karijere graditi u inostranstvu. Time su Lučanci ostali bez šefa stručnog štaba, pa će rukovodstvo kluba biti prinuđeno da imenuje već trećeg trenera u aktuelnoj sezoni.
Kako piše Sportski žurnal, rješenje za klupu Mladosti moglo bi uskoro da bude poznato, a kao najozbiljniji kandidat izdvaja se Dragiša Žunić. Riječ je o aktuelnom treneru kadetske selekcije kluba, koji je već imao iskustvo rada sa prvim timom u sezonama 2022/2023 i 2023/2024.
Žunić dobro poznaje sistem kluba i igrački kadar, što mu daje prednost u odnosu na ostale potencijalne kandidate, naročito u situaciji kada je potrebno brzo i stabilno rješenje.
Podsjećamo, prije dolaska Nenada Lalatovića, Mladost je sa klupe predvodio Mladen Dodić, što dodatno oslikava turbulentnu sezonu za klub iz Lučana.