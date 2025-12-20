Nenad Lalatović očigledno još uvijek nije donio odluku o nastavku karijere.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Nenad Lalatović iznio je utiske nakon ubjedljivog poraza od Crvene zvezde na Marakani od 4:0. Iako se danima najavljuje njegov odlazak u inostranstvo i da mu je ovo posljednji meč na klupi Mladosti iz Lučana, izgleda da odluka nije konačna.

Iako je doživio težak poraz nije očajavao, već ističe da je zadovoljan onim što je postigao u drugom mandatu u Lučanima.

"Čestitam mojim igračima na polusezoni. Ne računam ovu utakmicu, tako da u posljednjih pet utakmica imamo tri pobjede i dva neriješena rezultata. Danas smo u prvom poluvremenu odigrali dobru utakmicu, a u drugom poluvremenu smo primili taj gol, od bakljade se nije vidjelo", rekao je Lalatović za "Arenasport" i dodao:

Vidi opis "Novinari objavili da sam već otišao, ali nije tako": Nenad Lalatović objasnio da li će ostati u Srbiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

"Ne mogu ništa da zamjerim svojim igračima. Igrali smo bez četiri standardna igrača. Mislim da smo danas igrali u najjačem sastavu, da bi Zvezdi bilo jako teško", kaže temperamentni stručnjak koji se potom osvrnuo na najave da će otići.

"Zadovoljan sam i prvim i drugom mandatom u klubu. Novinari objavljuju kako ja već odlazim, ali ne... Ja imam ponudu jednu, zvaničnu, ali u utorak 23. će mi odgovoriti da li prihvataju uslove finansijske koje sam ja postavio. Ako to ne prihvate, ostaću ovdje u Srbiji i nastaviti rad u Superligi", rekao je jasno Lalatović.