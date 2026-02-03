Zlatan Ibrahimović je pričao o navodnim ponudama Bosne i Hercegovine i Hrvatske da nastupi u njihovom dresu. Kaže da ih zapravo nije bilo.

Izvor: Arena Sport 1

Mnogo je tema o kojima je govorio Zlatan Ibrahimović sa Slavenom Bilićem u "Neuspjehu prvaka", a naravno da se nekadašnji selektor Hrvatske dotakao i reprezentativne karijere.

Na kraju je Zlatan završio svokju karijeru sa 122 meča i 62 gola u nacionalnoj selekciji za koju je igrao duže od dvije decenije, ali u nacionalnoj selekciji Švedske. Majka mu je Hrvatica, tata iz Bosne i Hercegovine i svi su se godinama pitali zašto je izabrao Švedsku. Pa i sam Slaven Bilić, nekada selektor Hrvatske.

"Imao sam ja pasoš BIH i Švedske. Ja sam izabrao da igram za Švedsku. Hrvatska i BIH me nisu nikada konkretno tražike. Bilo je priča, ali nikada konkretno", počeo je Zlatan Ibrahimović.

Niko ga nije zvao

Zlatana pitali da li bi igrao za Hrvatsku ili BiH: Tek sad su shvatili kakva šansa je propuštena

Nije Zlatan ipak bio prepoznat kao baš toliki talenat ni u Švedskoj. I tamo je preskočio neke mlađe kategorije, tek sa seniorskom konkurencijom je postao zvijezda.

"Igrao sam za Švedsku do 16 godina, onda nisam bio pozivan. Zatim sam igrao sedam utakmica za selekciju ispod 21 godinu i dao sam šest golova. Nakon toga sam skočio u prvi tim. Niko me nije tražio", rekao je on.

"Sa Hrvatskom bih osvojio Svjetsko prvenstvo"

Imao je Zlatan opciju da izabere Švedsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a na kraju sa nordijskom selekcijom nije mogao daleko na velikim takmičenjima. Bilo je tu kvalitetnih igrača, ali nikada ne dovoljno za nešto ozbiljnije. Da je dobio poziv Hrvatske smatra da bi bilo drugačije.

"Bilo je šanse da osvojimo Svjetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo da su me tražili. Više šansa sa Hrvatskom jer kakva je to ekipa bila. Da ja dođem poslije Šukera i Bokšića... To što je falilo Hrvatskoj, pravi napadač. Sve drugo su imali top. Respekt za Mandžukića, Olića, Rebića...Ali nikada nije bilo konkretnih ponuda, to mogu ja da ti kažem", završio je on.