Selekcija takozvanog "Kosova" dobiće veliko pojačanje, napadača omladinskog tima Bajerna Jila Gašija.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski savez takozvanog "Kosova" uspeo je da obezbijedi sebi ogromno pojačanje, možda najveće do sada. Mladi 17-godišnji napadač Jil Gaši će prestati da nastupa za Nemačku i nastupiće za "Kosovo".

Ovaj 17-godišnji napadač visok 178 rođen je 2008. godine u Nemačkoj, a počeo je da trenira u manjim berlinskim klubovima. Prešao je u Hertu, a onda je 2023. godine prešao u omladinsku školu Bajerna. Za sada je bio redovan u U17 i U16 selekciji Njemačke za koje ima 21 nastup i 4 gola.

Mediji na Kosovu sada pišu da je on prihvatio poziv nacionalnog tima i da će Gaši odmah dobiti šansu u seniorima. U prošloj sezoni je u mlađim selekcijama Bajerna na 49 utakmica dao 46 golova i očigledno da je vrijeme da se prebaci na seniorski fudbal.

Oteli ga Njemcima i Albaniji

Zanimljivo je da je Gašija tražila i selekcija Albanije, ali da se on odlučio da igra za selekciju takozvanog "Kosova". Ekipa selektora Franka Fode baš u napadu ima najveću konkurenciju jer je tu napadać Majorke Vedat Muriđi, Milot Rašica iz Bešiktaša, Albio Rahmani iz Sparte Prag kao i još dva bivša reprezentativca Njemačke u mlađim kategorijama Fisnik Aslani i Eliot Bujupi. Pokušava "Kosovo" na sve načine da s epojača, a izgleda da najviše svojih igrača nalaze u Njemačkoj.

Nedavno je ova reprezentacija dobila veliko pojačanje, vezistu Veldina Hodžu koji je rođen u Rijeci i prošao je omladinske selekcije Hrvatske.

"Jako sam srećan što ću igrati za Kosovo i što ću imati tu priliku. Jedva čekam svoj debi i nadam se da ću u septembru dobiti poziv u reprezentaciju", izjavio je Hodža, a prenosi "Večernji".