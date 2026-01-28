Mladi crnogorski reprezentativac stigao iz Almerije, u Madrid dolazi na pozajmicu uz opciju otkupa

Izvor: printscreen / instagram

Marko Perović je i zvanično novi član Atletiko Madrida i postao je dio porodice „kolćonerosa“.

Crnogorski reprezentativac danas je predstavljen kao novo pojačanje španskog velikana, u koji stiže iz Almerije, člana La Lige 2. Devetnaestogodišnji lijevi bek/krilo nije krio emocije nakon promocije.

„Veoma sam srećan i uzbuđen što započinjem novo poglavlje u ovom sjajnom klubu“, poručio je Perović u izjavi objavljenoj na zvaničnom sajtu Atletika.

Iako će u početku nastupati za razvojni tim, Perović je tek drugi Crnogorac u istoriji Atletika koji oblači crveno-bijeli dres, poslije Stefana Savića, legende kluba sa „Vande Metropolitano“, koji je tokom devet sezona ostavio neizbrisiv trag u Madridu.

Perović će igrati za Atletiko B, koji sa klupe predvodi Fernando Tores, ikona kluba i nekadašnji saigrač Stefana Savića. Doskorašnji član Almerije tek treba da se izbori za šansu u prvom timu.

U Madrid dolazi na pozajmicu do kraja sezone, uz opciju otkupa ugovora. Ukoliko Atletiko aktivira klauzulu na ljeto, Perović bi potpisao ugovor na tri plus dvije godine. Španski mediji navode da bi transfer mogao iznositi oko osam miliona eura, uz to da bi Almerija zadržala 40 odsto vlasničkih prava nad igračem.

Atletiko B trenutno se takmiči u trećem rangu španskog fudbala i jedan je od kandidata za plasman u La Ligu 2, što bi predstavljalo značajan korak i za klub i za mladog Crnogorca, koji u Madridu očekuje veću minutažu nego u Almeriji.

Za klub iz Andaluzije ove sezone upisao je šest nastupa u La Ligi 2, ali je na terenu proveo svega 68 minuta. Odigrao je i dva meča u Kupu kralja, u kojem je postigao jedan gol.

Za nacionalni tim Crne Gore debitovao je krajem prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026, a nakon toga je upisao još tri nastupa.

Perović je dijete Budućnosti, gdje je prošao sve mlađe kategorije i debitovao za prvi tim, dok je transfer u Almeriju ostvario kao igrač Jezera. Bio je i član omladinske reprezentacije Crne Gore koja je prošlog ljeta ispisala istoriju plasmanom na Evropsko prvenstvo, među osam najboljih selekcija kontinenta.