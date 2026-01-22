Strijelac pobjedonosnog gola za Zvezdu bio je Kostov u 16. minutu.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Nakon ovog trijumfa crveno-bijeli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.

U slučaju pobjede nad Seltom crveno-bijeli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Poslednje kolo Lige Evrope na programu je 29. januara.

Malme već na početku utakmice imao kolosalnu šansu. Enkong je probio po desnoj strani, izbio sam ispred Mateusa ali je šutirao pored gola.

Nakon toga za sve na terenu se pitala Zvezda. Crveno-bijeli su preuzeli inicijativu i visokim presingom počeli da stvaraju šanse. Katai je imao dva dobra pokušaja.

A onda u 16. minutu, sjajna akcija Zvezde i mat u tri poteza. Rodrigao je sjajno izbacio Arnautovića, ovaj uposlio Kostova, a Zvezdino čudo od deteta klizećim startom ubacio loptu u mrežu.

I nakon toga Zvezda je do kraja poluvremena držala sve konce igre u svojim rukama i par puta bila blizu i drugog pogotka.

Slična priča i u nastavku. Zvezda je ponovo napala u želji da što prije postigne drugi gol i prelomi meč. Nisu imali sreće Seol i Elšnik, čiji su odlični udarci završili tik pored stative gola Malmea.

Crveno-bijeli su visokim presingom napadali do kraja meča, ne želeći da brane rezultat. Bilo je još par opasnih situacija pred golom Malmea, ali promjene rezultata nije bilo.

Zvezda je zabilježila veliku i više nego zasluženu pobjedu, koja je po svemu prikazanom trebala da bude ubjedljivija.