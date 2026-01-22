Generalni direktor Crvene zvezde otkrio kakvu ponudu za Vasilija Kostova ima na stolu, a Englezi saznali da Arsenal šalje skaute u Malme.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde igraju meč 7. kola grupne faze Lige Evrope protiv Malmea, a tinejdžer Vasilije Kostov imaće poseban motiv da zablista nakon što je Dejan Stanković odlučio da ga uvrsti u startnu postavu. Kako prenose engleski mediji, londonski Arsenal je poslao skaute u Švedsku, posle čega bi mogao da konkretizuje interesovanje za najtalentovanijeg srpskog fudbalera.

Kako prenosi "Mirror", slavni tim iz Londona zainteresovan je za "Balkanskog Barelu" i spreman je da ga plati 20 miliona eura. Tolikom svotom novca bila bi zadovoljna Crvena zvezda, jer je u prethodnom periodu generalni direktor Zvezdan Terzić govorio da bi Kostov baš za dvadesetak miliona mogao da dobije dozvolu da promijeni sredinu.

Naravno, to bi bilo i novi klupski rekord, koji je prethodnog ljeta postavio Veljko Milosavljević. Talentovani defanzivac prodat je Bornmutu za 15.000.000 eura i brzo pokazao da može da se snađe u najjačoj fudbalskoj ligi na svijetu. Vjerovaatno je i taj primjer uticao na skauting službu Arsenala, koja mjesecima prati Vasilija Kostova - a u Malmeu želi da vidi na licu mjesta potvrdu njegovog kvaliteta.

"Ne mogu da vam kažem ko je zvao, ali smo već dobili ponudu tešku 20 miliona eura", rekao je Zvezdan Terzić za "Mirror" i dodao: "Ne samo da Kostov može da igra u Premijer ligi, on može da igra i za šest najvećih klubova u Engleskoj".

Vidi opis Zvezda dobila ponudu od 20 miliona eura: Zvezdan Terzić se oglasio, gigant baš zagrizao za Kostova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 5 / 5

Engleski medij otkriva da je Bajern iz Minhena već kontaktirao Crvenu zvezdu u prethodnom periodu, a otkriveno je i da će pored skauta Arsenala na stadionu Malmea biti i delegacija Borusije iz Dortmunda. Oni će imati isti zadatak - da prate svaki korak Vasilija Kostova i procjene da li se vrijedi upustiti u trku za njegov potpis.