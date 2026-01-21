Arsenal pobijedio i Inter u gostima, 3:1, i očuvao perfektni skor u Ligi šampiona.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

I kada Arsenal izvede kombinovani tim sa sedam izmjena, dovoljno je jak da dominira i u Ligi šampiona. Pomalo zaboravljeni Brazilac Gabrijel Žezus, oporavljen od kidanja ukrštenog ligamenta koljena, dao je prvi gol u najjačem takmičenju od 2023. godine u 10. minutu na San Siru i najavio sedmu uzastopnu pobjedu dominantog lidera Premijer lige i Lige šampiona.

Ta pobjeda se i dogodila i bila je glatko ostvarena, uprkos tome što je hrvatski internacionalac Petar Sučić snažnim udarcem sa ivice kaznenog prostora donio vicešampionu Evrope izjednačenje u 18. minutu.

U 31. minutu Leandro Trosar je namjestio i drugi gol Žezusu poslije kornera za rezultat "1:2" na semaforu, da dokaže da je tim Mikela Artete najbolji u prekidima iz ugla u Evropi. Ove sezone "tobdžije" su poslije kornera dale čak 19 golova - najviše u pet najjačih liga.

U svemu prva sila Starog kontinenta potom je mirno privela meč kraju, zahvaljujući golu centarfora Viktora Ðokereša u 84. minutu, takođe sa ivice šesnaesterca.

Kiks protiv Notingem Foresta tokom vikenda (0:0) ni na koji način nije uzdrmao moćni Arsenal, pa je seriju gostovanja nastavio pobjedom, kao što je i prije Foresta savladao Čelsi i Portsmut. I sljedeći izazov "tobdžija" biće veliki, jer u nedjelju igraju protiv Mančester junajteda kod kuće.



