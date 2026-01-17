Crvena zvezda poslala je ponudu od 5 miliona eura za Markinjosa, napadača Spartaka iz Moskve. Njegov dolazak snažno bi odjeknuo, ne samo srpskim fudbalom.

Izvor: MN Press

Ponuda Crvene zvezde za krilnog napadača Spartak Moskve Markinjosa (26) tema je dana u Rusiji. Oglasio se i njegov agent Samu Empresario i u izjavi za "Mač TV" otkrio da li je bilo kontakta Beograđana i Moskovljana.

"Interesovanje Crvene zvezde za Markinjosa zaista postoji, ali zvaničnih ponuda još nije bilo", šturo je rekao za portal "Čempionat.ru" agent igrača koji već godinama sarađuje sa Stankovićem.

Zvezda je ponudila pet miliona eura za Markinjosa, a koliko je to ambiciozoan plan otkrila je i reakcija Dejana Stankovića na pomen dolaska Brazilca na "Marakanu". "Mislim da to nije realno i da bi trebalo da ostanemo sa nogama na zemlji", kazao je novi-stari Zvezdin trener tokom decembarske promocije na stadionu "Rajko Mitić".

U međuvremenu, Zvezda je odlučila da još jednom podigne ulog i da pokuša da zbog ljubimca Dejana Stankovića ostvari jedan od najvećih transfera u svojoj istoriji. To ne bi bio i najveći, jer je dolazak In-Bom Hvanga iz Olimpijakosa u sezoni 2023/24 i dalje klupski rekord sa 5,5 miliona eura.

Najveći transferi Crvene zvezde

Ovo je spisak najvećih kupovina Crvene zvezde u istoriji: