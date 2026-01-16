Juniorski tim Crvene zvezde doveo je Emanuela Egelouoha u tim.

Juniorski tim Crvene zvezde biće jači za Nigerijca Emanuela Egelouoha. Omladinci Crvene zvezde ulaze u proljećni dio sezone sa jasnom ambicijom - odbranom titule šampiona Srbije. Na polusezoni imaju prednost od 10 bodova u odnosu na Spartak, što im daje dobru zalihu za nastavak prvenstva.

Pored već dogovorenog dolaska Jovana Popovića iz Novog Pazara, juniorski tim Zvezde pojačan je i dolaskom talentovanog Nigerijca Emanuela Egeoluohа, saznaje Meridian sport. Mladić je rođen 2007. godine, Egeoluoha igra na poziciji centarfora i uz Popovića, kao i trenutno povrijeđenog Jovana Trača, konkuriše za mjesto u napadu.

Emanuel postaje treći Nigerijac u omladinskom timu Zvezde, nakon Adebaja Adelekea i Džozefa Egenolohora. Prije dolaska na Marakanu, stasavao je u akademiji Forster, iz koje je potekao i Samuel Čukvueze, sada član Fulama.

Visok 192 centimetra, Egeoluoha je pažnju na sebe skrenuo tokom Iber Kupa, kada je postizao golove protiv akademija Benfike i Sportinga. Ostaje da se vidi da li će se talentovani Nigerijac nametnuti i za prvi tim crveno-bijelih i eventualno pomoći ekipi Dejana Stankovića da još jednom postane šampion Srbije.