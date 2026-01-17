Minimalan trijumf Intera za nova tri boda.

Izvor: Andrea Bressanutti / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Intera upisali su trijumf u Udinama savladaši domaći Udineze rezultatom 1:0. „Neroauzri“ će tako i nakon ovog kola zadržati minimalno tri boda prednosti nad drugoplasiranim Milanom.

Trijumf Interu je donio ko drugi nego Lautaro Martinez u 20. minutu nakon asistencije Esposita. Bio je to 11 pogodak za Argentinca ove sezone u Seriji A čiji je i najbolji strijelac.

Imali su gosti i u ostatku meča više od igre, ali se rezultat do kraja nije mijenjao. Bila je ovo 16 pobjeda Intera ove sezone, a pored toga imaju jedan remi i četiri poraza.

„Neroazuri“ su posljednji poraz doživjeli u novembru prošle godine upravo od Milana, a od tada su od moguća 24 boda osvojili 22, a jedini remi u tih osam utakmica doživjeli su prošle sedmice kada su sa još jednim pretendetnom za titulu, ekipom Napolija, odigrali 2:2.