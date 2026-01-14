Inter je u srijedu uveče teškom mukom savladao Leće i učvrstio se na liderskoj poziciji italijanske Serije A.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Izabranici Kristijana Kivua su u srijedu uveče ugostili staru mušteriju s krajnjeg juga Italije i stigli do 15. trijumfa u sezoni.

INTER - LEĆE 1:0 (0:0)

S obzirom da Leće nije nikad osvojio nijedan bod na gostovanju na stadionu "Đuzepe Meaca", gosti sa "štikle" su se odlično branili sve do 78. minuta kada je gol odluke postigao "rezervista" Frančesko Pio Espozito.

Bio je to njegov četvrti pogodak ove sezone, a sakupio je i četiri asistencije, što je odličan učinak za fudbalera koji ulazi s klupe.

"Neroazuri" su od samog starta razumljivo žestoko krenuli prema golu Lećea s namjerom da što prije opravdaju ulogu favorita. Već u šestom minutu imali su priliku iz kategorije stopostotnih kada je Anže Boni napravio solo prodor i tukao, ali je golman Lećea Vladimiro Falkone odbranio njegov udarac.

Igrao se 24. minut kada je u kaznenom prostoru oboren Markus Tiram, a sudija Fabio Mareska je pokazao na bijelu tačku. Međutim, na intervenciju iz VAR sobe, promijenio je mišljenje, pa Inter nije dobio penal.

U nastavku su gosti sa krajnjeg juga Italije čuvali "nulu" i nadali se da iz eventualnog kontanapada mogu ugroziti milanski tim. Šansa za pogodak ukazala im se u 73. minutu kada je Antonino Galo dobro šutirao iz izgledne situacije, međutim, odlično je reagovao golman Intera Jan Zomer.

Kazna za taj promašaj uslijedila je pet minuta kasnije, a egzekutor je bio pomenuti Espozito, koji je pospremio odbijenu loptu za 12. uzastopnu pobjedu Intera nad Lećeom u Milanu.



