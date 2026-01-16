Roke Santa Kruz nema namjeru da stane. Iako su mnogi već zaboravili na njega nekada kultni napadač sada ima novi klub i u svom Paragvaju će juriti trofeje.
Ako ste mislili da je odavno završio karijeru Roke Santa Kruz, prevaarili ste se. Nekada legendarni napadač Bajern Minhena je sa 44 godine našao novi klub i preći će iz Libertada u Nasional. Ne namjerava da stane i sada je ozvaničen transfer o kome se i ranije pričalo.
Roke Santa Kruz je počeo u Paragvaju davne 1997. godine kada je debitovao za Olimpiju iz Asunsiona. Zatim je 1999. godine prešao u Bajern gdje je proveo osam godina. Osvojio je pet Bundesliga, četiri kupa i Ligu šampiona 2001. godine sa bavarskim velikanom i nastavio dalje.
Prešao je u Englesku gdje je igrao prvo za Blekburn dvije sezone, pa za Mančester siti, sa kojim je osvojo FA kup. Potom je potrajao četiri godine u Primeri u desu Betisa i Malage, a onda se vratio.
Posle godine u Meksiku igrao je za Olimpiju iz Asunsiona pet godina, pa za Libertad četiri. Prošle sezone je dao četiri gola na 30 mečeva, a sada će nastaviti karijeru u novom klubu. Za selekciju Paragvaja je na 112 mečeva dao 32 gola.
(MONDO, N.L.)