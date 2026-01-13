Majkl Kerik je novi trener engleskog velikana.
Mančester junajted je povukao važan potez i imenovao Majkla Kerika za novog šefa stručnog štaba prvog tima. Kako je saopštio engleski velikan, bivši vezista „crvenih đavola“ vodiće ekipu do kraja sezone 2025/26.
"Preuzeti odgovornost da vodim Mančester junajted je čast. Znam šta je potrebno da bi se ovdje uspjelo i sada sam fokusiran na to da pomognem igračima da dostignu standarde koje ovaj klub zahtijeva, a za koje znamo da je ova grupa više nego sposobna da ispuni“, rekao je Kerik i potom dodao:
"Radio sam sa brojnim igračima i nastavio sam pažljivo da pratim tim prethodnih godina. Imam potpuno povjerenje u njihov talenat, posvećenost i sposobnost da ovdje budu uspješni. Još uvijek ima mnogo toga za šta se borimo ove sezone i spremni smo da se ujedinimo i navijačima pružimo partije kakve zaslužuju" dodao je Kerik.
Michael Carrick is back— Manchester United (@ManUtd)January 13, 2026
Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26
Nekadašnji vezista, koji je sa Junajtedom osvojio pet titula Premijer lige i Ligu šampiona, dolazi nakon odlaska Rubena Amorima, koji je smijenjen posle 14 mjeseci na klupi. U Kerikov stručni štab uključiće se i bivši pomoćnik selektora Engleske Stiv Holand.
Kerik je već imao kratku, ali uspješnu epizodu kao privremeni trener Junajteda 2021. godine, kada je posle otkaza Oleu Gunaru Solskjeru ostao neporažen u tri utakmice. Ovog puta izabran je ispred Solskjera, koji je takođe bio među kandidatima.
Njegovo jedino samostalno trenersko iskustvo bilo je u Midlzborou (2022–2025), gdje nije uspio da izbori plasman u Premijer ligu.