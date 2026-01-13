Real Madrid otpustio je trenera, a doskorašnji strateg ovog kluba Ćabi Alonso oglasio se o problemima koje je imao u ekipi

Izvor: Christopher Neundorf/EPA

Odlazak Ćabija Alonsa sa klupe Real Madrida iznenadio je igrače kraljevskog kluba, koji su za ovu vijest saznali putem zvaničnog saopštenja. Ipak, reakcije nisu izostale - poruke zahvalnosti i poštovanja počele su pristizati gotovo odmah. Međutim, hvalospjevi na račun trenera ostali su u sjenci nakon poruke koju je Alonso poslao klubu.

Svjedoci smo, najprije u svom dvorištu, da se treneri olako mijenjaju. Mnogima je u godini za nama glavni problem pada u igri ekipe bio odnos u svlačionici, a čini se da je u istoj situaciji bio i Alonso. Fudbalski insajder Fabrizio Romano prenio je da je Alons poslao poruku klupskim čelnicima rekavši da klub ne može uvijek biti na strani igrača.

"Ne možete igračima davati toliku moć. Nemoguće je da trener vlada u svlačionici ako je klub uvijek na strani igrača", objavio je La SER.

Tokom popodneva i večeri, nizali su se oproštaji igrača Reala. Do ponoći, sedam igrača koji su trenutno u timu nije se javno oprostilo od Alonsa: Vinisius Žunior, Eder Militao, Trent Aleksander-Arnold, Ferland Mendi, Džud Belingem, Brahim Diaz (koji je fokusiran na Afrički kup nacija sa Marokom) i Franco Mastantuono. Poruku nije objavio ni Endrik, ali Brazilac je trenutno na pozajmici u Olimpik Lionu i više nije bio pod Alonsovom komandom.

Prvi se oglasio Kilijan Mbape, koji se putem Instagrama oprostio od bivšeg trenera Los Blankosa: "Bilo je kratko, ali zadovoljstvo je bilo igrati za vas i učiti od Vas. Hvala što ste mi od prvog dana ukazali povjerenje. Pamtiću Vas kao trenera sa jasnim idejama i dubokim razumijevanjem fudbala. Srećno u novom poglavlju."

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Nedugo nakon Mbapea, emotivnu poruku je ostavio Arda Guler: "Gospodine Ćabi Alonso, hvala što ste vjerovali u mene od prvog dana. Svaki razgovor i svaki detalj pomogli su mi da podignem igru na viši nivo. Vaše povjerenje učinilo me boljim igračem. Vaš uticaj će uvijek ostati sa mnom."

Poruke su nastavili da šalju i ostali igrači. Čuameni je poručio da mu je bila čast učiti od jednog od najboljih, dok je Huijsen jednostavno napisao: "Hvala ti, šefe, na svemu što smo podijelili". Dani Sebajos se zahvalio Alonsu na ambiciji i viziji, uz fotografiju zagrljaja sa trenerom, dok su Lunin i Kurtoa istakli zadovoljstvo saradnjom i poželjeli mu mnogo uspjeha u nastavku karijere.

Poruke su ostavili i Rodrigo, Asensio, Fede Valverde, Fran Garsija, Rudiger, Alvaro Karesas, kao i kapiten Dani Karvahal, koji je kratko poručio: "Hvala Vam na svemu, šefe". Posebno emotivni bili su Gonzalo, Kamavinga i David Alaba, koji su naglasili zahvalnost za povjerenje, znanje i vrijeme provedeno zajedno u klubu.

Na kraju dana, gotovo kompletan igrački kadar Real Madrida javno se oprostio od Ćabija Alonsa, potvrđujući koliko je bivši trener ostavio snažan trag u svlačionici "kraljevskog kluba".