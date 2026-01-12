Ćabi Alonso dobio otkaz!

Izvor: Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalski klub Real Madrid donio je odluku da otpusti doskorašnjeg trenera Ćabija Alonsa.

Real Madrid se oglasio saopštenjem dan nakon poraza u finalu od Barselone (3:2)

"Fudbalski klub Real Madrid obјavljuјe da јe, međusobnim dogovorom između kluba i Ćabiјa Alonsa, odlučeno da završi svoјe mandat kao trenera prvog tima.

Ćabi Alonso će uvijek imati naklonost i divljenje svih naviјača Real Madrida јer јe legenda Real Madrida i uvijek јe predstavljao vrijednosti našeg kluba. Real Madrid će uvijek biti njegov dom.

Naš klub se zahvaljuјe Ćabiјu Alonsu i cijelom njegovom tehničkom timu na njihovom radu i posvećenosti tokom ovog perioda i želi im puno sreće u ovoј novoј fazi njihovih života" stoji u saopštenju Reala.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid)January 12, 2026

Madriđani su vezali pet trijumfa zaredom pred poraz od Barselone, ali su prije toga imali samo dvije pobjede u osam utakmica u svim takmičenjima. Za to vrijeme je ekipe izgubila prvo mjesto na tabeli Primere.

Real je vrlo brzo smijenio svog bivšeg igrača, koji je 2024. sa Leverkuzenom postao šampion Njemačke, igrao finale Lige Evrope, osvojio čak i Kup. U karijeri je radio i u B timu Sosijedada.