Igor Tijago ne prestaje da postiže golove za Brentford i početkom 2026. ispisao je istoriju Premijer lige

Izvor: YouTube/TV Arena sport

Napadač Brentforda Igor Tijago (24) prvi je Brazilac u istoriji Premijer lige koji je postigao 16 golova u sezoni. Od formiranja najjače lige na svijetu 1992. godine nije se dogodilo da bilo koji fudbaler iz njegove zemlje bude tako efikasan, a tek je 8. januar.

Igor Tijago bio je dvostruki strijelac u ubjedljivoj pobjedi Brentforda protiv Sanderlenda (3:0), a u nedjelju je postigao tri gola u trijumfu protiv Evertona. Njegova cijena je procijenjena u decembru na 35 miliona eura i sigurno je da će samo rasti iz nedjelje u nedjelju dok igra kako nijedan njegov zemljak nikad nije u Premijer ligi.

Centarfor visok 191 centimetar došao je u Brentford u ljeto 2024. iz Briža za 33 miliona eura i svima je odavno jasno koliko je to bila dobra kupovina kluba iz predgrađa Londona. Igor Tijago igra u Evropi od februara 2022. godine, kada ga je bugarski Ludogorec doveo iz Kruzeira za samo 1,32 miliona eura, a na njemu je godinu kasnije zaradio 11 miliona, za koliko ga je prodao u Belgiju.

To je bio životni i fudbalski put Brazilca koji je uspio što nisu njegovi mnogo slavniji prethodnici, od Žuninja Pauliste devedesetih u Midlsbrou, pa do Roberta Firmina u šampionskom Liverpulu Jirgena Klopa prošle decenije.

Pogledajte kako je igrao Igor Tijago protiv Sanderlenda:

Sa sjajnim Brazilcem na čelu, Brentford zauzima visoku petu poziciju na tabeli Premijer lige.



