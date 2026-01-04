Tim iz Serije A želi fudbalera Partizana Bogdana Kostića.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan će u januarskom prelaznom roku gotovo sigurno morati da proda nekog od svojih talentovanih fudbalera, a interesovanja stižu sa svih strana. Humsku će gotovo sigurno napustiti Janis Karabeljov i po svemu sudeći neće biti jedini - postoji interesovanje za Nikolu Simića, Ognjena Ugrešića, Milana Vukotića, Andreja Kostića, pa i Bogdana Kostića!

Krilni napadač koji je finiš jesenjeg dijela sezone propustio zbog povrede na meti je tima iz Serije A, pišu Italijani! Po informacijama koje ima insajder Nikolo Šira, za talentovanog Čačanina zainteresovana je Bolonja i ona bi već u januarskom prelaznom roku mogla da krene u realizaciju velikog posla.

Bogdan Kostić je ove sezone odigrao 17 mečeva za prvi tim Partizana, postigao četiri gola i jednom asistirao, a najviše se pamti njegov pogodak protiv Oleksandrije u evropskim kvalifikacijama. Treba istaći i da je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao promjenjivu minutažu u timu crno-bijelih, a da je posljednjih pet mečeva propustio zbog povrede leđa.

Povreda nije teška i Kostić bi trebalo da bude u trenažnom procesu od početka zimskih priprema, a ta vijest veoma zanima Italijane. Možda bi Bolonja mogla da krene u realizaciju transfera, što bi Partizanu otvorilo prostor da se cjenka jer sa mladim ofanzivcem ima potpisan ugovor na još godinu i po dana.

Crno-bijeli su sa Bolonjom sarađivali kada je Humsku napustio Mihajlo Ilić. Tada je italijanski klub platio Partizanu 4,8 miliona evra, ali se mladi defanzivac nije najbolje snašao u italijanskom fudbalu. Nakon što nije dobio priliku ni da debituje vraćen je uz Humsku na pozajmicu, a trenutno je kao pozajmljeni igrač u Anderlehtu i ni tamo ne igra.