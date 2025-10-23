Sek je takođe kažnjen sa 1000 eura, baš kao i Bogdan Kostić.

Crnogorski reprezentativac Andrej Kostić kažnjen je sa 1000 eura od strane rukovodstva Partizana zbog nediscipline prikazane na utakmici sa TSC-om i posle nje.

Mozzart sport piše da je Kostić negodovao na terenu tokom meča u Bačkoj Topoli, a da je nakon utakmice ušao u klinč sa saigračem Dembom Sekom.

„Ono što je moj utisak kad se sve završilo, jer su mi osjećanja svježa, to je moja ljutnja ka igračima zbog ispoljavanja nekih oblika ponašanja koji su neprihvatljivi. To su samoživost i sebičnost, neposvećenost ekipi u nekoliko momenata, možda ću biti grub ako to kažem. Zbog toga ćemo ozbiljno razgovarati“, nagovijestio je Srđan Blagojević posle meča.

Partizan je utakmicu dobio 1:0.

Kostić se do sad upisao sedam puta za samo 430 minuta u igri.