Smrt Milorada Kosanovića pogodila je i Crvenu zvezdu.

Izvor: MN Press

Preminuo je Milorad Kosanović, harizmatični fudbalski trener i kultna ličnost domaćeg sporta. Tokom bogate fudbalske karijere i trenerske karijere čika Miša je u dva navrata imao priliku da trenira Crvenu zvezdu - na klupi beogradskog tima Kosanović nije osvojio trofeje, ali je ostavio svoj trag.

Vidi opis Zvezda se oglasila zbog Milorada Kosanovića: Ovako su crveno-beli izrazili saučešće