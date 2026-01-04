Smrt Milorada Kosanovića pogodila je i Crvenu zvezdu.
Preminuo je Milorad Kosanović, harizmatični fudbalski trener i kultna ličnost domaćeg sporta. Tokom bogate fudbalske karijere i trenerske karijere čika Miša je u dva navrata imao priliku da trenira Crvenu zvezdu - na klupi beogradskog tima Kosanović nije osvojio trofeje, ali je ostavio svoj trag.
Zvezda se oglasila zbog Milorada Kosanovića: Ovako su crveno-beli izrazili saučešće
FUDBAL - Trener fudbalera Crvene zvezde, Milorad Kosanovic, i pomocni trener Vojin Lazarevic. Beograd, 08.04.1998. snimio:N.Parausic
MILORAD KOSANOVIC trener fudbalera Napretka Krusevac na utakmici Superlige Prvenstva Srbije protiv Crvene zvezde na stadionu Rajka Mitica, Beograd, 11.03.2018. godine Foto: Marko Metlas Fudbal, Crvena zvezda, Superliga Prvenstvo Srbije, Napredak Krusevac
FUDBAL - MILORAD KOSANOVIC, trener fudbalera Crvena zvezda, na utakmici protiv Banata.Beograd, 07.10.2007. photo:N.Parausic
FUDBAL - Milorad Kosanovic, trener fudbalera Crvena zvezda. Novi Sad, 09.09.1998. snimio:N.Parausic
FUDBAL - MILORAD KOSANOVIC, trener Crvene zvezde, posle utakmice protiv Partizana. Beograd, 08.04.1998. photo:T.Mihajlovic
FUDBAL - Milorad Kosanovic, trener fudbalera Crvena zvezda. Beograd, 10.07.1997. snimio:N.Parausic
Funkcioneri FK Vojvodina u poseti Sportskom zurnalu. MILORAD KOSANOVIC. Beograd, 26.08.1992. Foto: Nebojsa Parausic Fudbal, Vojvodina
Fudbalski klub Crvena zvezda sa velikom tugom obaveštava javnost da je u 75. godini života preminuo nekadašnji trener našeg kluba Milorad Kosanović.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)January 4, 2026
Milorad Kosanović rođen je 4. januara 1951. godine u Banovcima. Crvenu zvezdu je sa klupe predvodio u dva navrata. Prvi put je…pic.twitter.com/Sg4S8fhe5G