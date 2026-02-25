Serija koju su mrzeli i pre prikazivanja sada preti da nadmaši "Breaking Bad": Fanovi se udružili da mu obaraju ocene

Serija "A Knight of the Seven Kingdoms" ima fantastične reakcije publike, a mi vam otkrivamo i šta nas čeka u drugoj sezoni.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Kada je najavljena serija "A Knight of the Seven Kingdoms", mnogi su u startu bili spremni za hejt bez i da su joj dali šansu. Ovako nešto ne čudi ako se uzme u obzir završetak "Igre prestola" koji je do koske razočarao fanove.

Međutim, nakon prikazivanja, stvari su se promenile i to toliko da je serija za kratko vreme postala jedan od favorita, iako je isprva mnogima prošla ispod "radara".

Pogledajte trejler:

A Knight of the Seven Kingdoms trejler Izvor: Youtube / HBO MAX

Zapravo, kvalitet serije definitivno pokazuje i činjenica da su se pojedini fanovi kultne serije "Breaking Bad" organizovali kako bi masovno spuštali ocene novom serijalu "A Knight of the Seven Kingdoms" na IMDb-u samo da bi sprečili da ga nadmaši po prosečnoj oceni.

Naravno, ocene same po sebi ne moraju da budu presudan faktor u tome da li će se nekome nešto dopasti, ali u slučaju ove serije posebno je zanimljivo to što je jedan relativno nenametljiv naslov uspeo da pokrene snažan talas uzbuđenja fanova, ali i nadmetanja — reakciju kakva se obično vezuje samo za velike kulturne fenomene. To samo po sebi govori koliko je projekat uspeo da privuče pažnju publike.

O čemu se radi u "A Knight of the Seven Kingdoms"?

Prva sezona prati početke prijateljstva i zajedničkog putovanja viteza ser Dankana Visokog i njegovog mladog štitonoše Egona Targarjena, poznatih kao Dank i Eg. Radnja je smeštena gotovo vek pre događaja iz "Igre prestola", u period kada je dinastija Targarjen još na vlasti, ali su zmajevi već nestali, a političke tenzije tinjaju ispod površine.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Priča počinje nakon smrti Dankovog učitelja, viteza čiji identitet i čast Dank pokušava da nasledi, iako nema plemićko poreklo niti formalno obrazovanje. Na jednom turniru upoznaje dečaka Ega, koji krije svoje pravo poreklo — činjenicu da je princ iz kraljevske porodice.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Njih dvojica kreću na put kroz Vesteros, gde se susreću sa plemstvom, običnim narodom i moralnim dilemama koje testiraju Dankovu predstavu o viteštvu.

Centralni događaj sezone vezan je za veliki turnir, koji prerasta u politički i lični sukob sa ozbiljnim posledicama.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Kroz taj zaplet istražuju se teme časti, društvenih razlika, odgovornosti i identiteta, dok odnos između glavnih junaka postepeno prerasta u snažno prijateljstvo zasnovano na poverenju i međusobnom učenju.

Serija je zasnovana na delima pisca Džordža R. R. Martin i naglašava intimniji, karakterom vođen pristup fantaziji — fokus je više na ljudskim pričama i moralnim izborima nego na velikim bitkama i spektaklu.

Šta donosi druga sezona?

Radnja druge sezone zasniva se na noveli "The Sworn Sword" ("Zakleti mač") i trenutno je u fazi produkcije. Nova priča vodi gledaoce u Dorn, jednu od oblasti Vesterosa, gde će fokus biti na posledicama ranijih događaja i razvoju glavnih junaka.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Kroz putovanja ser Dunkana Visokog i mladog princa Egona Targarjena, sezona će se više baviti temama odgovornosti, sazrevanja i moralnih izbora koji oblikuju karakter.

Za razliku od uvodne priče o poreklu i pronalaženju sopstvenog mesta, nastavak će prikazati kako se junaci snalaze u složenijim političkim i društvenim okolnostima, dok prolaze kroz sela, krčme i zabačene krajeve među običnim narodom.

Producenti su već najavili dugoročan plan razvoja priče kroz više sezona (čak do 15), što znači da publiku očekuje opsežna i detaljno razrađena avantura u ovom svetu.