Legendarni Milorad Kosanović bio je omiljena ličnost srpskog fudbala zbog svoje harizme.

Milorad Kosanović, legendarni fudbalski trener, preminuo je na svoj 75. rođendan. Srpski fudbal izgubio je mnogo, a pre svega harizmatičnog stratega, uvek spremnog za priču, u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku i sa arsenalom kritika koje je znao da pošalje na razne adrese.

Jedna od najkarakterističnijih figura domaćeg fudbala u poslednjih nekoliko decenija bio je „Čika Miša“, nekadašnji fudbaler i dugogodišnji fudbalski radnik, najpoznatiji po svojim trenerskim angažmanima. Napustio nas je nakon kratke bolesti, ali iza sebe ostavlja pobede i izjave koje će ostati urezane u pamćenje.

Rođen je u mestu Šidski Banovci, 4. januara 1951. godine, a u profesionalnoj karijeri nastupao je za Borovo, Proleter iz Zrenjanina, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad. Igrao je i u Švedskoj, gde je nosio dres Malmea, ali se nakon mandata na severu Evrope vratio u jugoslovenski fudbal.

Milorad Kosanović je trenersku karijeru započeo 1985. godine kao pomoćnik u stručnom štabu Novog Sada, a zatim je godinama radio u Vojvodini. Bio je poslovni direktor, sportski direktor i trener „Stare dame“ iz Novog Sada, te je imao ključnu ulogu u osvajanju druge šampionske titule za ekipu Vojvodine.

Nakon toga ređali su se Borac iz Čačka, mesto selektora Malte, prvi mandat u Crvenoj zvezdi, kineski Vuhan i Dalijan, mlada reprezentacija Jugoslavije, drugi mandat u Zvezdi, povratak u Kinu i Olimpija iz Ljubljane. Kada je završena epizoda u Sloveniji, završila se i internacionalna karijera Milorada Kosanovića, kojeg smo u narednih deset godina pratili na klupama brojnih srpskih timova.

Vodio je, između ostalog, Novi Pazar, Borac iz Čačka, Radnik iz Surdulice, Napredak iz Kruševca, Radnički iz Niša i na kraju lučansku Mladost, u kojoj se zadržao veoma kratko. Bilo je tada jasno da je trenerska karijera došla do kraja, ali je Kosanović ostao blizak fudbalu i u narednim godinama – pratio je, analizirao i povremeno komentarisao utakmice, pa nam je tako, između ostalog, rekao i da Barak Bahar „nema pojma šta radi na klupi Crvene zvezde“.

Najveće trenerske uspehe Kosanović je ostvario na klupi kineskog Dalijana. Tri godine uzastopno bio je šampion Kine, a u tom periodu osvojio je dva Superkupa i jedan Kup Kine. Takođe, sa tim klubom stigao je do polufinala Lige šampiona u Aziji, što je smatrano izuzetnim rezultatom.