Trener Crvene zvezde Dejan Stanković imao je emotivan susret sa Delijama.

Izvor: FK Crvena zvezda/Instagram/Printscreen

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković održao je prvu prozivku po povratku na Marakanu. Podršku crveno-bijelima pred početak priprema pružili su najvatreniji navijači koji su u velikom broju došli da podrže svoje ljubimce.

Odjekivali su stihovi popularnih pjesama u Ljutice Bogdana, a koliko je ovaj gest značio čovjeku koji je sa tribine stigao do mjesta prvog trenera dovoljno govore ovi kadrovi.

Stanković i Arnautović su bili najglasniji i zapjevali sa navijačima, a posebno se bili emotivni kada je zagrmjela pjesma: "Nek se Marakani vrate slavni dani".

Pogledajte kako je Stanković "sklopio pakt sa navijačima".