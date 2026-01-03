Crvena zvezda ima šanse da se domogne mjesta među osam najboljih timova u Ligi Evrope, ali tim Dejana Stankovića mora da osvoji maksimalnih šest bodova i da se nada povoljnim ishodima na drugim mečevima.

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković trećeg dana 2026. godine započinje svoj drugi trenerski mandat na klupi kluba čiji je bio kapiten. Ponovo tu, na mjestu sa kojeg nije ni odlazio, uz jasno predočene ciljeve - evropski uspjeh odmah, a dupla kruna u narednim mjesecima, do kraja ove sezone, na čijoj je polovini Partizan lider Superlige.

Čini se da će Dejan Stanković, Zvezdan Terzić i svi ostali u klubu o Partizanu i njegovim šansama za titulu misliti nekada kasnije, kada obave veliki dio posla na međunarodnoj sceni. U novom formatu Lige Evrope posljednja dva meča grupne faze zakazana su za drugu polovinu januara, što znači da će Stankoviću za početak na umu biti gostovanje Malmeu i meč protiv Selte u Beogradu.

Sa deset osvojenih bodova pod komandom Vladana Milojevića, Crvena zvezda je praktično već obezbijedila mjesto među 24 najbolja tima u takmičenju, pa samim tim i utakmice u nokaut fazi. Možda je mogao da bude i neki bod više - protiv Seltika u Beogradu ili Porta na drugom kraju Evrope, ali sada nema prostora za plakanje o tome. Svjesni su u klubu da i dalje postoji šansa da Zvezda bude među osam najboljih u Ligi Evrope i čini se da "namještaju glavu" baš za to!

Vidi opis Dejan Stanković želi dvije pobjede i Zvezdu u Top 8: Ovo je jedini put do cilja u Ligi Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić jasno je istakao, na konferenciji organizovanoj povodom Stankovićevog povratka, da bi srpski šampion mogao da obezbijedi i direktan plasman u osminu finala. Ukoliko bi se Crvena zvezda domogla mjesta među osam najboljih timova, ekipa bi "preskočila" jednu rundu takmičenja, odnosno baraž koji će igrati timovi plasirani između devete i 24. pozicije.

"Imamo iza nas polusezonu koja je bila dosta turbulentna. Od te utakmice sa Pafosom kada smo svi očekivali da ćemo se palsiralti u Ligu šampiona, a nismo. Onda smo rekli 'Možda Liga Evrope nije ni loša, možda je prava mjera za klub veličine Crvene zvezde.' Željeli smo da bude konkurentni, mislim da smo bili. Dva kola prije kraja grupne faze obezbijedili smo ili smo na korak da obezbijedimo proljećne utakmice u nokaut fazi. Sad smo u jednoj situaciju da u ove dvije utakmice 22. i 29. januara možda obezbijedimo i plasman u prvih osam", rekao je Zvezdan Terzić na konferenciji.

Vidi opis Dejan Stanković želi dvije pobjede i Zvezdu u Top 8: Ovo je jedini put do cilja u Ligi Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Direktniji je bio Dejan Stanković! Pohvalio je Vladana Milojevića i igrače za urađeno tokom jesenjeg dijela prvenstva, a zatim se okrenuo predstojećim obavezama. Po njegovim riječima, za mjesto među 24 tima potrebna je samo sitnica, dok su dvije pobjede dovoljne za osminu finala. Prokomentarisao je kako je to "lijepa situacija", pa je lako zaključiti da planira da je iskoristi i tokom naredne dvije nedjelje priprema igrače usmjeri ka dvije evropske pobjede u januaru.

"Lijepu situaciju ostavio je Vlada, stvarno lijepu. I Vlada i igrači, lijepu situaciju. Treba neka sitnica da bismo bili među 16, potrebne su dvije pobjede da bismo bili u osmini finala. Jedna lijepa situacija. Lijep izazov. Jedva čekam. Lopta je okrugla", rekao je Dejan Stanković na promociji koja je održana prije samo desetak dana.

Naravno, u Crvenoj zvezdi i treba da razmišljaju o dvije pobjede, pošto bi one bile veoma značajne čak i kada ne bi bile dovoljne za mjesto među osam najboljih timova. Ekipe plasirane između devetog i 16. mjesta na tabeli imaće prednost da revanš igraju na svom terenu, a kao veoma bitnu stavku treba istaći i novac koji UEFA dijeli na osnovu ostvarenih rezultata.

Precizni softveri koji su pravili proračune nakon šest odigranih kola u Ligi Evrope kažu da Crvena zvezda ima 99 odsto šansi za Top 24, ali i samo dva odsto šansi za Top 8! Možda softveri ne vjeruju u dvije pobjede Crvene zvezde, ali... Postoje ohrabrujuće vijesti za navijače Crvene zvezde.

[ UEL race for Top 8/24 - as of 12 Dec]



Change in Top 8:



IN: Braga

OUT: Stuttgart



Change in Top 24:



IN: Young Boys

OUT: Basel



Full probabilities and scenarios available in our FMD Simulatorpic.twitter.com/ftJZEWEFWQ — Football Meets Data (@fmeetsdata)December 12, 2025

Prvi januarski protivnik je Malme koji ima samo bod u dosadašnjem toku takmičenja, a na početku ove godine dobio je i novog trenera koji tek treba da upozna ekipu. Švedski tim je potpuno van ritma jer se u toj zemlji igra u sistemu proljeće-jesen, pa je mnogo vremena prošlo od posljednjih takmičarskih mečeva u domaćem prvenstvu i mnogo će proći prije nego što počne naredna sezona za Malme.

Zvezda će biti favorit na sjeveru Evrope, a onda joj ostaje borba prsa u prsa sa Seltom, pred svojim navijačima. Španski tim trenutno ima dva poraza u nizu u Ligi Evrope, a možda će mu u drugom dijelu sezone bitnije biti prvenstvo i borba za novi izlazak na međunarodnu scenu. Četiri dana prije meča protiv Zvezde igrači Selte gostuju Real Sosijedadu, a tri dana nakon Beograda idu na noge Hetafeu - istina, Selta iz Viga ove sezone u domaćem prvenstvu bolje igra kao gost.

Vidi opis Dejan Stanković želi dvije pobjede i Zvezdu u Top 8: Ovo je jedini put do cilja u Ligi Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 19 / 19

Čini se da je Stankoviću ostao "lakši" dio rasporeda. Gostovanje Malmeu trebalo bi da bude mnogo jednostavnije nego Portu, Bragi ili Šturmu, dok bi domaći meč protiv Selte mogao da bude negdje u rangu Seltika - iznad FCSB i ispod Lila, koji je vjerovatno najkvalitetniji od svih Zvezdinih protivnika u dosadašnjem toku evropsku avanture. Ukoliko Zvezda sa Stankovićem na klupi osvoji maksimalnih šest bodova, imaće pravo da se nada mjestu među osam najboljih ekipa u Ligi Evrope. Time bi bio ispunjen tek jedan od ciljeva koji su postavljeni pred povratnika na klupu crveno-bijelih.