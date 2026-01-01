Objavljene su najnovije informacije oko Enca Mareske i njegovog otkaza u Čelsiju, a razlog nisu samo loši rezultati u poslednje vrijeme.

Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Enco Mareska (45) je prvi trener koji je dobio otkaz u 2026. godini. Čelsi ga je već obavijestio da više neće biti na klupi i da traži novog šefa stručnog štaba. Prvobitno su britanski mediji pisali da je razlog za to serija loših rezultata ekipe u posljednje vrijeme, ali istina, izgleda, nešto je drugačija.

„Mareska je dva puta obavijestio Čelsi, prvo krajem oktobra, pa sredinom decembra, da priča sa ljudima koji su povezani sa Mančester sitijem. Razgovarali su o poziciji trenera ako i kada se ta pozicija otvori. Po ugovoru sa klubom morao je da ih o tome obavijesti“, navodi Dejvid Ornštajn sa portala „Atletik“.

O čemu se tu tačno radi? Pep Gvardiola je najavio mogućnost odlaska sa „Etihada“ u bliskoj budućnosti. Doduše, nije rekao kada bi to moglo da se desi. Može biti krajem tekuće sezone, a može i u nekoj od narednih. Mareska je jedan od ljudi koji je dugo sarađivao sa Pepom i očigledno je među kandidatima da ga jednog dana zamijeni na klupi „građana“.

Ovim potezom Mareska je dosta i rizikovao, posebno ako Gvardiola odloži odlazak sa klupe Sitija, što je svakako opcija. Ili, možda ipak Enco zna nešto što niko drugi ne zna…