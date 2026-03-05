Šarlot je ponovio uspjeh koji je poslednji put ostvaren u sezoni 1958/59

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Ekipa Šarlota ostvarila je još jednu ubjedljivu pobjedu, ovog puta na gostovanju Bostonu, gdje je trijumfovala rezultatom 118:89. Bio je to šesti uzastopni uspeh tima, koji ove sezone igra u vrlo dobroj formi.

Zanimljiv detalj ove pobjede jeste statistički podatak koji pokazuje koliko je Šarlot bio dominantan protiv aktuelnih i bivših NBA šampiona. Tim je u ovoj sezoni uspio da zabilježi ubedljive trijumfe protiv tri poslednja osvajača lige i to sa razlikom većom od 20 poena u svakom od tih mečeva.

Prvo su savladali Oklahomu rezultatom 124:97, zatim je Denver poražen sa 110:87, a sada je i Boston doživio težak poraz. Takav niz pobjeda protiv šampionskih ekipa nije viđen decenijama - poslednji put nešto slično dogodilo se u sezoni 1958/59.

Tada su istim podvigom mogli da se pohvale igrači Sirakjuz Nešnalsa, dok su prije njih to uspjeli Fort Vejn Pistonsi u sezoni 1956/1957, kao i Ročester Rojalsi u sezoni 1949/1950. Nešnalsi su kasnije promijenili ime i preselili se u Filadelfiju, gdje su postali 76ersi, dok su Rojalsi nakon selidbe postali Kingsi - franšiza koja danas igra u Sakramentu.