Menadžer Mančester sitija nervozno reagovao pred kamermanom posle utakmice Mančester sitjia.

Izvor: Instagram/tntsportsfootball

Poslije osme uzastopne pobjede svog Mančester Sitija, Pep Gvardiola je slavio sa navijačima i ljutito reagovao zbog kamermana. Dok je pozdravljao pristalice "građana", kamerman je stao na njegov put i izazvao njegovu reakciju, koja nije bila dramatična, jer je bilo očigledno koliko je Gvardiola srećan i raspoložen poslije važne pobjede.

Menadžer Sitija uspio je u namjeri da njegov tim pobijedi poslije Božića. Majstorskom igrom Rajana Čerkija, asistenta, pa strijelca gola za pobjedu, "građani" su savladali Notingem Forest u gostima 2:1 i izvršili pritisak na vodeći Arsenal.

Podsjećamo, u nedjelji katoličkog Božića Gvardiola je javno upozorio svoje igrače da će ih na dan velikog praznika sačekati i odvesti na merenje. Strogo im je zabranio da se ugoje tokom praznika, a centarfor Erling Haland je na to reagovao objavivši fotografiju na vagi tokom Božića.

"Dugo, trodnevno putovanje je gotovo. Ovde je izgledalo čudesno i dugo. Poslije praznika, samo je trener nabacio kilograme, svi ostali su perfektni. Tako bi i trebalo da bude", izjavio je Gvardiola na stadionu Notingem Foresta.