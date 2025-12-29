Edison Kavani rekao je zbogom fudbalu

Izvor: Marcos BRINDICCI / AFP / Profimedia

Urugvajski fudbaler Edinson Kavani saopštio je da je završio igračku karijeru.

Kavani se na društvenim mrežama zahvalio porodici, prijateljima, saigračima, trenerima i navijačima.

"Odlazim u miru, jer znam da sam dao sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici. Sa greškama, uspjesima, ali uvijek sa poštovanjem prema ovoj profesiji, koja mi je toliko dala", napisao je, između ostalog, Kavani.

Kavani (38) je u karijeri igrao za Danubio, Palermo, Napoli, Pari Sen Žermen, Mančester junajted, Valensiju i Boku juniors. On je za reprezentaciju Urugvaja od 2008. do 2022. godine odigrao 136 utakmica i postigao je 58 golova. Sa selekcijom Urugvaja osvojio je 2011. godine Kup Amerike.