Sindikat profesionalnih fudbalera Crne Gore (SPFCG) saopštio je da će preduzeti sve neophodne korake kako bi se što hitnije riješio slučaj fudbalera Lovćena, Lazara Baltića i Vojina Jeknića, koji su suspendovani odlukom kluba.

Iz SPFCG navode da su se, nakon obraćanja igrača povodom odluke kluba da ih odstrani iz tima, obratili Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Crne Gore, uz zahtjev da nadležni inspektor sprovede sve potrebne radnje u ovom slučaju.

Posebno ističu da je klub u saopštenju za medije iznio ozbiljne optužbe o navodnoj umiješanosti igrača u lažiranje ishoda utakmice protiv Rudara, bez prethodno sprovedenog relevantnog postupka, čime je, kako navode, narušen integritet igrača i doveden u pitanje nastavak njihove profesionalne karijere.

„Naš pravni zastupnik već je uputio dopis FSCG i očekujemo hitnu reakciju nadležnih organa“, saopšteno je iz Sindikata.

U SPFCG naglašavaju da je, imajući u vidu predstojeći prelazni rok, neophodno da nadležni organi u što kraćem roku preduzmu odgovarajuće postupke, izvedu dokaze i utvrde eventualnu odgovornost igrača.

Sindikat upozorava da neprimjereno targetiranje i javna osuda putem medija, bez relevantnih dokaza, ne smiju postati praksa u crnogorskom fudbalu. Takođe, navode da je nedopustivo da igrači, bez obzira na njihov radno-pravni status, o prestanku angažmana budu obaviješteni putem SMS poruka.

Iz SPFCG podsjećaju da se u prethodnim slučajevima sumnji na namještanje utakmica u crnogorskom fudbalu nijesu oglašavali, kako ne bi uticali na tok istrage.

„S obzirom na to da je riječ o slučaju bez presedana, uložićemo sve napore da se činjenice rasvijetle i da istina izađe na vidjelo“, poručili su iz Sindikata profesionalnih fudbalera Crne Gore.