Rusija Iranu dostavlja informacije o ciljanju za napad na američke snage na Bliskom istoku, što je prvi znak da se u rat – makar i posredno – uključuje još jedan veliki akter, prema trojici američkih zvaničnika upoznatih sa obaveštajnim podacima, prenosi Vošington Post.

Ova pomoć pokazuje da se u brzo rastućem sukobu sada pojavljuje jedan od glavnih američkih nuklearnih konkurenata sa veoma razvijenim obaveštajnim sposobnostima. Od početka rata, Rusija je Iranu dostavila lokacije američke vojne imovine, uključujući ratne brodove i avione, rekli su trojica zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

"Izgleda da je riječ o prilično sveobuhvatnom naporu", rekao je jedan od izvora. Ruska ambasada u Vašingtonu nije odgovorila na zahtjev za komentar. Moskva je pozvala na prekid rata, koji je nazvala "neizazvanim činom oružane agresije".

Šest američkih vojnika je poginulo, a nekoliko je ranjeno u iranskom napadu dronom u nedelju u Kuvajt. Iran je lansirao hiljade kamikaza-dronova i stotine projektila na američke vojne položaje, ambasade i neke civilne objekte.

Vošington Post piše da je, s druge strane, američko-izraelska kampanja pogodila više od 2000 iranskih ciljeva, "uključujući lokacije balističkih projektila, pomorske resurse i državno rukovodstvo". Tu američki medij pravi kontrast između vrsta meta, izostavljajući informaciju da je američki napad, između ostalog, vrlo verovatno pogodio i iransku osnovnu školu punu djevojčica, zbog čega Ujedinjene nacije sada traže istragu.

"Iranski režim je potpuno razoren", rekla je portparolka Bijele kuće Ana Keli, ne komentarišući eventualnu rusku pomoć Iranu.

"Njihovi balistički projektili za odmazdu svakim danom su sve slabiji, njihova mornarica se uništava, proizvodni kapaciteti su razoreni, a njihovi posrednici jedva se bore."

Kada su ga ove nedelje pitali kakvu poruku ima za Rusiju i Kinu, koje su među najmoćnijim podržavaocima Irana, američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da nema posebnu poruku i da "one zapravo nisu faktor u ovom sukobu".

Dvojica zvaničnika upoznatih sa ruskom podrškom Iranu rekli su da se čini da Kina ne pomaže iranskoj odbrani, uprkos bliskim vezama između dvije zemlje. Peking je takođe pozvao na prekid sukoba.

