Poslanik i lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je na jednici Skupštine da je njegovom kolegi Nerminu Abdiću prijećeno na radnom mjestu u Kliničkom centru Crne Gore.
“Njemu je prijećeno kao ljekaru i poslaniku samo zbog toga što je u Skupštini govorio u potencijalnoj korupciji u zdravstvu”, naveo je Živković.
To je, dodaje, alarm za službu bezbjednosti i tužilaštvo.
“Slučaj je prijavljen Upravi policije, očekujemo adekvatnu reakciju”, poručio je Živković.