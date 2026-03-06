“Njemu je prijećeno kao ljekaru i poslaniku samo zbog toga što je u Skupštini govorio u potencijalnoj korupciji u zdravstvu”, naveo je Živković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik i lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je na jednici Skupštine da je njegovom kolegi Nerminu Abdiću prijećeno na radnom mjestu u Kliničkom centru Crne Gore.

To je, dodaje, alarm za službu bezbjednosti i tužilaštvo.

“Slučaj je prijavljen Upravi policije, očekujemo adekvatnu reakciju”, poručio je Živković.