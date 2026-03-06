Veliki dan za crnogorski sport, četiri godine nakon što je u Podgorici igrana jedna od grupa Evropskog prvenstva za rukomatašice a punih 21 otkada je glavni grad Crne Gore bio domaćin Evropskog prvenstva za košarkaše.

Izvor: OSCG

Crna Gora će biti jedan od domaćina Evropskog prvenstva za odbojkaše 2028. godine, potvrđeno je danas.

"Odbojkaški savez Crne Gore sa velikim ponosom i zadovoljstvom objavljuje da je Crnoj Gori dodijeljena organizacija Evropskog prvenstva za odbojkaše 2028. godine. Ovo priznanje Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) predstavlja istorijski trenutak za crnogorsku odbojku, ali i za crnogorski sport u cjelini. Evropsko prvenstvo u odbojci zasigurno je jedno od najvećih i najznačajnijih sportskih takmičenja koje će biti organizovano u Crnoj Gori", kaže se u saopštenju Odbojkaškog saveza Crne Gore.

"Domaćinstvo Eurovoleja predstavlja veliku čast, ali i odgovornost da našoj zemlji, sportu i publici priredimo vrhunski sportski spektakl, dostojan evropske i svjetske odbojkaške scene. Posebnu simboliku ima činjenica da će se Evropsko prvenstvo održati 2028. godine, u godini koja je planirana kao godina ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, a organizacijom Eurovoleja želimo da pošaljemo jasnu poruku da je Crna Gora spremna da bude dio evropske sportske i društvene porodice na najvišem nivou", navodi se.

"Dodjelom organizacije Evropskog prvenstva našem savezu, CEV je još jednom pokazao koliko cijeni rad Odbojkaškog saveza Crne Gore i koliko povjerenja ima u našu sposobnost da uspješno organizujemo ovako zahtjevno i prestižno takmičenje. Organizacija Evropskog prvenstva 2028. godine predstavlja veliku priliku za dodatni razvoj i još veću popularizaciju odbojke u Crnoj Gori. Uvjereni smo da će ovaj događaj inspirisati nove generacije mladih sportista, dodatno ojačati našu odbojkašku zajednicu i ostaviti dugoročan pozitivan trag u razvoju sporta u našoj zemlji".

Dobijanjem organizacija, reprezentacija Crne Gore ima zagarantovano učešće i izvjesno je da će svoje mečeve završnice EuroVolley-a igrati na domaćem terenu.

"Odbojkaški savez Crne Gore upućuje iskrenu zahvalnost institucijama koje su pružile snažnu podršku našoj kandidaturi. Posebno se zahvaljujemo Vladi Crne Gore, Ministarstvu sporta i mladih, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu vanjskih poslova, Crnogorskom olimpijskom komitetu, kao i Glavnom gradu Podgorici, čija je podrška bila od izuzetnog značaja tokom cijelog procesa aplikacije".

Evropsko prvenstvo trebalo bi da se održi krajem ljeta, ili na na jesen 2028. godine.

"Planirano je da se Evropsko prvenstvo održi nakon završetka Olimpijskih igara u Los Anđelesu, a tačan datum će se izdefinisati u narednom periodu. Kompletna lista četiri zemlje domaćina očekuje se da bude finalizovana i objavljena u narednom periodu. Odbojkaški savez Crne Gore, zajedno sa svojim partnerima i institucijama države, posvećeno će raditi kako bi Evropsko prvenstvo 2028. godine bilo organizovano na najvišem nivou i ostalo upamćeno kao jedan od najvažnijih sportskih događaja u istoriji Crne Gore", navodi se.