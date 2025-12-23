Napadač nacionalne selekcije Zambije Patson Daka mogao je ozbiljno da nastrada zbog pokušaja da spektakularno proslavi pogodak u meču sa Malijem.

Izvor: X/ThaEuropeanLad/Printscreen

Malo je reći da se na Afričkom kupu nacija dešavaju čudne stvari. Svake godine vidimo svašta na ovom prvenstvu, pa smo tako sada vidjeli i da je Patson Daka mogao ozbiljno da povrijedi vrat i kičmu. Kako? Prilikom proslave gola!

Napadač Lestera našao se u selekciji Zambije i nakon što je u prvom kolu Mali poveo sa 1:0 golom Sinajoka Daka je svom timu donio bod u 92. minutu utamice. A onda je riješio da to proslavi.

Napravio je salto, ali je tokom izvođenja te akrobacije loše procijenio svoj let, pa je udario glavom pravo na zemlju. Pogledajte kako je to izgledalo:

WTF.. Patson Daka landed on his neck trying to do a backflip celebration after scoring a last minute goal for Zambia against Malipic.twitter.com/vmuSkaSmbX — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad)December 22, 2025

Šta se dešava na Kupu nacija?

Prvog dana takmičenja Maroko je na otvoranju savladao Komorska Ostrva sa 2:0, a onda je Egipat dobio Zimbabve 2:1. Južna Afrika je istim rezultatom bila bolja od Angole, a u utorak je Demokratska republika Kongo dobila Benin 1:0. Trenutno selekcija Senegala protiv Bocvane vodi sa 2:0 i ide ka pobjedi.

(MONDO, N.L.)