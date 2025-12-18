“Gazeta” ističe da bi Kostić mogao da dođe u Milan za cifru između pet i 10 miliona eura.

Kada takvu informaciju objavio renomirani medij kakav je “Gazeta delo sport”, onda definitivno može da se kaže da je vijest istinita.

Navodi se da je Kostić pokazao zavidan kvalitet u srpskoj Superligi i da je u dresu Partizana postigao osam golova u prvom dijelu sezone.

“Kostić može da igra kao napadač ili kao drugi napadač. Fizički je spreman, visok je 188 centimetara i brzo napreduje. Tokom ljeta je prešao iz Budućnosti u Partizan, gdje su ga upoređivali sa Dušanom Vlahovićem, i dobro se snašao”, navodi “Gazeta delo sport”.

Italijanska fudbalska javnost je imala priliku da ga upozna.

“Petog septembra je postigao gol u utakmici mladih reprezentacija Italije i Crne Gore”.

