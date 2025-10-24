Trener Mladosti Nenad Lalatović oglasio se posle poraza od Partizana u Humskoj.

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović izneo je prve utiske nakon poraza od Partizana u Humskoj 3:0, u okviru 13. kola Superlige Srbije. Temperamentini stručnjak je istakao da su mu falili navijači, pošto je meč odigran bez prisustva publike.

Imali su Lučanci svoje šanse protiv crno-bijele mladosti, ali to nije bilo dovoljno. Lalatović vjeruje da će Partizan biti konkurentan Crvenoj zvezdi u borbi za titulu i pokazao je veliki respekt prema kolegi Blagojeviću. Upitan je kako bi ukratko sumirao utiske sa utakmice?

"Napisao bih: 'čestitam Partizanu na pobjedi'. Mislim da smo u prvom poluvremenu imali šanse koje nismo iskoristili, Partizan je bio bolji u drugom poluvremenu i zaslužio pobjedu. Svima su falili navijači Partizana. Možda Partizan ne može da osvoji titulu, ali će sigurno osvojiti drugo mjesto i biće konkurentni sa Zvezdom na titlulu sledeće sezone", rekao je Lalatović i dodao:

"Oni su mlađi, brži, bolji od nas, nemam šta da zamerim svojim igračima, imali smo sve stopostotne šanse, okrećemo se da igramo potiv nama ravnih" rekao je strateg Mladosti.

Novinarku Arenasport je zanimalo ko je kome više falio, njemu navijači Partizana ili on njima?

"Ja njima i oni meni", zaključio je Lalatović.