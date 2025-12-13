Manuel Francisko dos Santos, daleko poznatiji po nadimku Garinča rođen je 28. oktobra 1933. godine u mjestu Mađe, u blizini Rija.

Izvor: printscreen Youtube

Kako i svaka priča o jednom fudbalskom velikanu sa početka 20. vijeka ne smije biti neobična, tako i tužna sudbina ovog fudbalskog velemajstora nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Garinča je rođen sa deformisanom kičmom, šest centimetara kraćom i krivom lijevom nogom i izgledao je kao dijete koje će se boriti za život. Ali taj život je imao i svoje blistave momente.

Nadimak Garinča dala mu je sestra, po maloj ptici koju mi zovemo carić, a opisivala je i njegov izgled i temperament.

Manji od ostale djece, nesrećno građen, bolešljiv, ovaj dječak je poput svojih vršnjaka uživao gledajući fudbal. Uskoro je uslijedila prva prilika, prvi kontakt sa loptom i svima je bilo jasno - zvijezda je bila rođena! Talentovaniji i spretniji od ostalih nikako nije mogao da prođe neprimjećeno - svi fudbalski menadžeri su odlično znali ko je Garinča.

A Garinča je bio kao što nikada niko nije i - neće!

Bio je siromah koji je fudbalskom svijetu mogao da pruži neponovljive partije, divio mu se svako ko ga je bar jednom vidio.

"Garinča je bio nevkerovatan igrač, jedan od najboljih svih vremena. Mogao je sa loptom ono što niko drugi nije. Da nije njega bilo ja nikada ne bih osvojio tri svketska prvenstva,” rekao je Pele.

Fudbalska bajka je nažalost trajala kratko! Krenuo je stopama oca alkohličara, novac koji je zaradio radeći ono što najbolje zna trošio na skupa pića i lake žene - protivnike je lako savladao, ali gene nije.

Slabo i bolešljivo teijlo nije moglo mnogo da izdrži, a srce ga je izdalo 20. januara 1983. godine u 50-oj godini života.

Klupska karijera

1953. potpisuje za klub Botafogo iz Rio de Žaneira. Prvu utakmicu je odigrao 19. jula 1953. U toj utakmici postigao je tri gola u pobjedi 6-3 protiv fudbalskog kluba Bonsuceso. Za Botafogo je odigrao 581 utakmicu i postigao 232 gola.

Igrao je još i za Korintians (1966), Portugesu (1967), Flamengo (1968-69), Olariju (1971-72) - svi iz Brazila i Atletiko junior (1968)- iz Kolumbije. Posljednji nastup kao igrač imao je na Božić 1982. godine.

Reprezentacija

Garinča je odigrao 60 utakmica za Brazil od 1955. do 1966, igrao je za "karioke" na Svjetskim prvenstvima 1958, 1962. i 1966. godine.

Igrajući za reprezentaciju izgubio je samo jednu utakmicu (3-1 poraz od Mađarske) na Svjetskom prvenstvu 1966. To mu je bila posljednja utakmica za Brazil.

Zanimljivo je da Brazil nikad nije izgubio utakmicu u kojoj su on i Pele zajedno igrali.