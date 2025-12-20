Bogati gazda AEK-a iz Atine daće bonus od čak 500.000 eura igračima za sjajne rezultate u tekućoj sezoni.

Marko Nikolić vodi AEK iz Atine ka sjajnim rezultatima. Prošli su u osminu finala Lige konferencija i za to je po dogovoru trebalo da dobiju bonus od 300.000 evra. Međutim, ta cifra je narasla na 500.000 evra pa će tako Luka Jović i Marko Grujić da se "opare". Nije poznato da li će dio bonusa pripasti i treneru Nikoliću i stručnom štabu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz svlačionice Atinjana gdje se vidi kako se bogati vlasnik kluba Marios Iliopulos praktično "cenjka" sa igračima. Sve se to dogodilo posle meča Lige konferencija u kojoj je AEK napravio preokret i pobijedio Krajovu (3:2). Golove su dali u dubokoj nadoknadi, u 98. i 104. minutu, a pogodak za pobjedu postigao je upravo Jović sa penala.

Maç sonrası, "gemici" kulüp sahibi Marios Iliopoulos soyunma odasına inmiş. Futbolcularla prim pazarlığı yapıyor, 300 bin, 400 bin, 500 bin diye. 80 ve 90lar futbolundan aşina olduğumuz, özlenen görüntüler :)



Adam tipik Balkan kulüp başkanı. Saç, sakal, meslek, yolsuzluklar :)https://t.co/daGnjUjzxApic.twitter.com/EOkcRm4swv — Firat Topal (@FlyngDtchmn)December 19, 2025

„Ovo je bilo veče neizvjesnosti. Evo, 300.000“, rekao je Iliopulos, a odmah je uslijedilo negodovanje igrača.

„Gospodine predsjedniče, 300.000 je okej, ali ide Božić i praznici“, dobacio je kapiten kluba, Hrvat Domagoj Vida, nakon čega su svi počeli da skaču i smiju se.

„Okej, 400.000“, izgovorio je Iliopulos, popeo se na sto i rekao „Hajde, 500.000“, i tek tada je krenulo veliko slavlje u svlačionici kluba. Poslije toga, predsjednik kluba se kroz šalu zamerio igračima što su čekali da daju gol do posljednje sekunde.