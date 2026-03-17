Kim Kardašijan izazvala je veliku pažnju na žurci nakon Oskara.

Izvor: Jason Sean Weiss/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filmske zvijezde dale su sve od sebe da se predstave najbolje što znaju na dodjeli Osakra 2026. godine, ali ubjedljivo najviše su se trudile one koje su bile pozvane na kultnu žurku posle Oskara - upravo onu koju organizuje Veneti Fer.

Kim Kardašijan je bila jedna od onih koje su došle na žurku posle dodjele Oskara. Obučena u usku zlatnu haljinu i sa visokim "štiklama za striptizete" starleta se borila da ostane na nogama dok je hodala crvenim tepihom.

Pogledajte kako je izgledala Kim:

Vidi opis Sve oči uprte u Kim Kardašijan koja jedva hoda na crvenom tepihu: Ljudi joj se smiju, snimak postao hit Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lisa OConnor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Jason Sean Weiss/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: C Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Guči haljina stezala je njeno tijelo koje je ispod bilo utegnuto njenim vešom Skims, dok je na nogama nosila tako vrtoglave štikle da se jedva pomerala.

"Ne izgleda udobno u cipelama jer joj koraci deluju nesigurno, ali izgleda dobro. Kardašijanka koja razumije modu;“

Kim Kardashian arrives to the Vanity Fair#Oscarpartypic.twitter.com/4iA15VP5E5 — Variety (@Variety)March 16, 2026

"Zašto djevojke nose odjeću u kojoj ne mogu ni da hodaju; Da li je neko primijetio kako hoda? Čak ni ne može pravilno da hoda;

"Zaista odiše vibracijama porno zvijezde. Pitam se da li je to izgled koji je ciljala; Jedva hoda."

Izvor: Stil.Kurir/ MONDO