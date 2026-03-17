Nikol Kidman izblamirala Džefa Bezosa i Loren Sančez: Prošla pored njih na crvenom tepihu i napravila pometnju

Nikol Kidman izblamirala Džefa Bezosa i Loren Sančez: Prošla pored njih na crvenom tepihu i napravila pometnju

Autor Ana Živančević
0

Nikol Kidman ukrala je šou na dodjeli Oskara.

Nikol Kidman ukrala je šou na dodjeli Oskara

Džef Bezos, jedan od najimućnijih ljudi na planeti, i njegova supruga Loren Sančez Bezos sve češće se pojavljuju na elitnim okupljanjima. Ipak, uprkos njihovom statusu i pojavljivanju na crvenom tepihu, nisu uspjeli da budu u centru pažnje.

Na kratko su privukli poglede na zabavi koju je nakon dodjele Oskara organizovao magazin Vejniti Fer, gdje su rado pozirali fotografima i uživali u atmosferi. Međutim, situacija se brzo promijenila kada se pojavila Nikol Kidman.

Oskarovka je ležerno prišla mjestu predviđenom za fotografisanje, prošla pored Bezosovih, a već u trenutku kada se spremala da pozira, gotovo svi prisutni usmjerili su pažnju ka njoj.

Ubrzo su blicevi bili usmjereni ka glumici, dok su je Džef i Loren posmatrali, a ona im je uputila diskretan osmijeh.

Za ovu priliku, Nikol Kidman odabrala je haljinu modne kuće Šanel iz kolekcije za proleće 2026. godine, elegantnu, bež kreaciju zatvorenog okovratnika i dugih rukava, koja nježno prati liniju tijela. Njome je zamijenila još jednu upečatljivu kombinaciju istog brenda koju je nosila ranije tokom večeri.

Magazin Vanity Fair svake godine tradicionalno organizuje najveću žurku za poznate posle svečane ceremonije dodjele Oskara, a ove je ovaj after party koji okuplja slavne održan u Galerijama "Dejvid Gefen" u Muzeju umjetnosti okruga Los Anđeles (LACMA).

nikol kidman Džef Bezos loren sančez dodjela oskara

