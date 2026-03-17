Nikol Kidman ukrala je šou na dodjeli Oskara.
Džef Bezos, jedan od najimućnijih ljudi na planeti, i njegova supruga Loren Sančez Bezos sve češće se pojavljuju na elitnim okupljanjima. Ipak, uprkos njihovom statusu i pojavljivanju na crvenom tepihu, nisu uspjeli da budu u centru pažnje.
Na kratko su privukli poglede na zabavi koju je nakon dodjele Oskara organizovao magazin Vejniti Fer, gdje su rado pozirali fotografima i uživali u atmosferi. Međutim, situacija se brzo promijenila kada se pojavila Nikol Kidman.
Nikol Kidman izblamirala Džefa Bezosa i Loren Sančez: Prošla pored njih na crvenom tepihu i napravila pometnju
Oskarovka je ležerno prišla mjestu predviđenom za fotografisanje, prošla pored Bezosovih, a već u trenutku kada se spremala da pozira, gotovo svi prisutni usmjerili su pažnju ka njoj.
Jeff Bezos and Lauren Sanchez were posing for the cameras— Surajit (@Surajit_)March 16, 2026
Then Nicole Kidman walked in
In seconds every lens turned to her at the Vanity Fair Oscar Party red carpet
Some things money simply can’t buy:
class, aura and timeless beauty#Oscarspic.twitter.com/5qRjhC9xGU
Ubrzo su blicevi bili usmjereni ka glumici, dok su je Džef i Loren posmatrali, a ona im je uputila diskretan osmijeh.
Za ovu priliku, Nikol Kidman odabrala je haljinu modne kuće Šanel iz kolekcije za proleće 2026. godine, elegantnu, bež kreaciju zatvorenog okovratnika i dugih rukava, koja nježno prati liniju tijela. Njome je zamijenila još jednu upečatljivu kombinaciju istog brenda koju je nosila ranije tokom večeri.
Magazin Vanity Fair svake godine tradicionalno organizuje najveću žurku za poznate posle svečane ceremonije dodjele Oskara, a ove je ovaj after party koji okuplja slavne održan u Galerijama "Dejvid Gefen" u Muzeju umjetnosti okruga Los Anđeles (LACMA).