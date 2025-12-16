Navijači Crvene zvezde smatraju da tribine treba da budu pune kako bi igrači vidjeli značaj domaćeg prvenstva.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde razočarali su svoje navijače remijem bez golova u Bačkoj Topoli, gdje je TSC mogao čak i do pobjede u završnici meča. bio je to samo nastavak veoma loše forme koju aktuelni šampion prikazuje u domaćem prvenstvu, dok u Ligi Evrope ima tri pobjede u nizu.

Ipak, loši rezultati na domaćoj sceni nisu uticali na najvatrenije pristalice Zvezde. Oni nisu okrenuli leđa timu, već pozivaju na još veću podršku igračima, ali i masovnost na tribinama za meč poslednjeg kola u 2025. godini. Crvena zvezda će dočekati Mladost iz Lučana, a Delije veruju da bi pune tribine pokazale igračima koliko je važna šampionska titula..

"Iako јe prvak јesenjeg dijela prvenstva već odlučen, mi naviјači Zvezde želimo da u subotu na utakmici protiv Mladosti iz Lučana pokažemo našim igračima kako se bori za naš klub u domaćem prvenstvu. Igrači očigledno ne razumiјu značaј naše lige, dok u Evropi niјe tako. Moramo da im damo primjer da osjete kada јe stadion ispunjeniјi nego obično, da shvate da јe nama, naviјačima Zvezde, bitna titula i domaće prvenstvo! Naјјača poruka igračima bi bila što puniјi stadion јer tada i ne moramo ništa više da kažemo, biće im јasno! Ko dođe treba da odere grlo 90 minuta da se osjeti razlika između ove i bilo koјe druge utakmice koјa јe sada odigrana u domaćem prvenstvu! Smatramo da imamo dobar tim, koјi јe dokazao da umije da igra sa velikim imenima u Evropi ali očigledno da nisu svjesni da јe titula podјednako, ako ne i važniјa, od dobrih partiјa u Evropi. Bez titule nema ni Evrope! Zato daјmo primjer igračima i ostavimo im sliku u glavi da tokom pauze imaјu čega da se sjećaјu dok se budu spremali za nastavak sezone. 20.12.!!!", navijali su navijači Crvene zvezde u svom obraćanju javnosti.

Crvena zvezda pred poslednje kolo jesenjeg dijela prvenstva ima četiri boda manje od Partizana. Crveno-bijeli će na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Mladost iz Lučana, dok će Partizan gostovati IMT-u u Loznici. Rezultati sa tih mečeva neće se odraziti na borbu za jesenju titulu, ali je Zvezdi veoma bitno da upiše pobjedu jer ima samo tri pobjede na poslednjih devet mečeva u domaćem prvenstvu.