Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbaleri Dečića pobjedom nad Budućnošću od 1:0 zaključili su jesenji dio sezone u „Meridianbet“ 1. CFL, u odloženom meču 13. kola odigranom u Tuzima. Junak domaćih bio je Robert Đeljaj, koji je pogodio mrežu Podgoričana u 90. minutu i nanio aktuelnom šampionu četvrti uzastopni poraz.

Utakmica je bila skromna prilikama, naročito u prvom poluvremenu, dok je u nastavku viđeno nešto više uzbuđenja. Budućnost je imala nekoliko situacija da ugrozi gol, ali bez konkretne realizacije, što je domaćin znao da kazni u samom finišu meča.

Nakon odbijene lopte Domazetovića, Đeljaj se najbolje snašao u šesnaestercu i donio veliku pobjedu timu Nebojše Jandrića, koji će zimsku pauzu dočekati na trećem mjestu na tabeli, iza Sutjeske i Mornara. Dečić je ovim trijumfom prišao lideru na pet bodova zaostatka.

S druge strane, Budućnost na pauzu odlazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i sa brojnim pitanjima, prije svega oko trenerske pozicije. Nakon četvrtog poraza zaredom, Podgoričani su dodatno udaljeni od vrha tabele, a odluka o statusu Dejana Vukićevića, kako je najavljeno, biće donesena nakon sjednice Upravnog odbora. Kao potencijalno rješenje već se pominje ime Milije Savovića.



