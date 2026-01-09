"Jako sam vodila računa o tome, ali drugi nisu": Maja Berović o problemu sa kojim se suočila nakon što je postala majka

Maja Berović govorila je o svom sinu Lavu, kao i o svojoj karijeri.

Pjevačica Maja Berović gostovala je u emisiji "In3gantno" na televiziji K1 i otvoreno govorila o svojoj prošloj godini, majčinstvu, karijeri, ali i planovima za 2026. godinu. Sa osmijehom i iskrenošću, Maja je podijelila kako zdravlje, porodični život i muzika čine njenu svakodnevicu posebnom.

Zdravlje na prvom mjestu

Za Novu godinu, Maja je poželjela, prije svega, zdravlje. Kako kaže, iskustvo s problemima u prošlosti naučilo je koliko je ono zapravo dragocjeno.

"Ja sam osoba koja je imala problema sa zdravljem i shvatila sam da u životu ništa nije važnije od zdravlja. Bez zdravlja ne možemo ništa. Na to nisam zaboravila", rekla je.

Poznata po brižnosti, Maja ističe da se uvijek zanima za dobrobit drugih:

"Svakog sam pitala kako je. Generalno, ja sam brižna osoba i ne pitam tek da bih pitala", dodala je.

Osvrt na 2025. godinu i planovi za 2026.

Maja opisuje prošlu godinu kao produktivnu, iako ne savršenu.

"Nije bila loša godina. Ne mogu da kažem da je bila 'wow', ali kada nemate problema, mogu da kažem da je bila dobra. Polovinom godine sam bila jako aktivna, radila sam puno. 2025. me je pokrenula tamo gdje sam stala, a 2026. godina će definitivno biti radna i zanimljiva, jer imamo puno planova", istakla je pjevačica.

Majčinstvo i porodični život

Kada je postala majka, Maja je počela da vodi više računa o tekstovima pjesama koje snima.

"Jesam. Jako sam vodila računa o tome, ali drugi nisu. Oni su me i dalje doživljavali kao onu Maju prije majčinstva. Ova godina je bila puna smijeha, a Lav mi je najviše smijeha izmamio. Svaki dan je žurka; period od tri godine sa njim je najzanimljiviji", kaže.

Pjevačica je kroz osmijeh otkrila i simpatičan detalj iz porodičnog života:

"Ja sam sin Maje Berović,' rekao je Lav. Kada ga je pjevačica pitala ko je Maja Berović, odgovorio je: 'Moja mamica.' On još nije svjestan svog značaja, jer u kući još uvijek puštamo samo dječje pjesme."

Najaktuelnija pjesmica u njihovoj kući trenutno je “Deda Mile ima farmu”, koja se vrtjela dvije godine.

Godina izazova i novih pjesama

Maja se osvrnula i na profesionalne izazove:

"Izbjegavala sam svaku vrstu konflikta već 18 godina. Kada je muzika u pitanju, vodila sam se osjećajima. Nikada nisam bila konfliktna i nisam nikada izazvala sukob. Ljudi vas ponekad izazovu da kažete nešto što ne želite, ali ja sam se još na početku karijere zaklela da nikada neću dozvoliti da me ljudi predstave kao nešto što nisam."

Posebno je istakla da je pogodilo kada se u pjesmama ili komentarima napadaju ljudi koji nisu ništa skrivili.

O muzici i duetima

"Kada su pjesme u pitanju, uvijek sam se trudila da snimam ono što zaista osjećam. Nikada nisam mogla da pjevam nešto što ne doživljavam,” rekla je. Posebno je bila uzbuđena zbog dueta sa Reljom: "Relja je imao ideju, on je uradio pjesmu i pozvao me. Kada sam čula pjesmu, prepoznala sam sebe u njoj i rekla:'Zašto da ne?' Energija u studiju je bila fantastična, sve je išlo prirodno i opušteno.”

Starije kolege i medijske kritike

Maja ističe da joj mišljenje starijih kolega mnogo znači: “Meni je čast i privilegija kada mi stariji kolega, koji postoji 40 godina na sceni, kaže da je dobro ono što radim ili da su mi pesme dobre. To mi jako znači.”

Što se tiče medijskih kritika, Maja je opuštena:

"Mala peckanja novinara mi ne smetaju, kao ni komentari na Instagramu kada mi neko napiše da sam ružna. To sam odavno prevazišla. Ali žestoko vrijeđanje, prijetnje i vulgarni komentari su druga stvar. Ovo što se ponekad pecka, to je njihov posao", zaključila je pevačica.

