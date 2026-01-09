Američki milijarder Ronald Lauder, blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa, pokrenuo je niz investicija na Grenlandu.

Američki milijarder Ronald Lauder pokrenuo je niz investicija na Grenlandu, objavio je danski dnevni list Politiken, a prenosi italijanski list Corijere dela sera. Riječ je o 81-godišnjem nasledniku kozmetičkog carstva Este Lauder i bliskom saradniku američkog predsjednika Donalda Trampa, sa kojim je studirao na poslovnoj školi Vorton.

Investicije i obrazac delovanja Bele kuće

Istraga danskog lista ukazuje na obrazac djelovanja Bijele kuće u kojem se geopolitički potezi Sjedinjenih Američkih Država - poput onih u Venecueli ili u vezi sa Grenlandom - vremenski i interesno poklapaju sa privatnim ulaganjima Trampovih prijatelja i donatora. Uz diplomatske tenzije i finansijske interese, u pozadini se pominju i sumnje da Kremlj pokušava da utiče na odluke američkog predsjednika.

Lauderove donacije i bliskost sa Trampom

Ronald Lauder ima dugu istoriju doniranja konzervativnim kandidatima, a poslednjih godina izdvojio je najmanje milion dolara za podršku Donaldu Trampu. Prema navodima Džona Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbjednost u Trampovom prvom mandatu, upravo je Lauder bio taj koji je predsjedniku prvi iznio ideju o kupovini Grenlanda.

Svjedočenje Džona Boltona

Bolton, koji je kasnije prekinuo saradnju sa Trampom, potvrdio je za američki medij The Free Press da je ideja o Grenlandu potekla od Ronalda Laudera.

"Čuo sam to od njega, a kasnije sam saznao da je predlog došao upravo od Ronalda Laudera. Tramp mi je o tome prvi put govorio 2019. godine“, rekao je Bolton.

Navodi iz knjige "The Divider"

Boltonove tvrdnje potvrđuju i novinari Piter Bejker iz The New York Timesa i Suzan Gleser iz The New Yorkera u knjizi The Divider, objavljenoj 2021. godine. Autori navode da je Trampu ideju o preuzimanju Grenlanda iznio "veoma bogat prijatelj“, koji je identifikovan kao Ronald Lauder.

Sastanci sa Putinom i sumnje u ruski uticaj

Ipak, ostaje nejasno pod čijim je uticajem Lauder razvio ovu ideju. Činjenica da se Ronald Lauder, kao predsjednik Svjetskog jevrejskog kongresa, dva puta sastao sa Vladimirom Putinom u Kremlju - 2016. godine i u martu 2019. - dodatno je podstakla sumnje da je ruski predsjednik pokušao da utiče na milijardera kako bi Trampovu pažnju usmjerio ka Grenlandu.

Ruski interes i šira geopolitička slika

Prema procenama analitičara, ruski interes u ovom slučaju proističe iz stava da bi eventualno američko teritorijalno širenje na Arktiku moglo da skrene pažnju Trampove administracije sa Ukrajine i istovremeno relativizuje rusku agresiju na Kijev. Ipak, direktni dokazi da je Kremlj intervenisao kako bi Trampa naveo na konkretne poteze protiv Danske - ne postoje.

Lažno pismo i dodatne kontroverze

Sumnje su dodatno pojačane nakon što je republikanski senator iz Arkanzasa Tom Koton u oktobru 2019. godine primio lažno pismo sa memorandumom vlade Grenlanda i potpisom navodnog resornog ministra, u kojem je najavljeno raspisivanje "referenduma o nezavisnosti od Danske“. Naknadno je utvrđeno da je riječ o falsifikatu nepoznatih autora.

Investicioni projekti i primer Venecuele

Istovremeno, potvrđeno je postojanje investicione kompanije "Greenland Development Partners“, registrovane u saveznoj državi Delaver, koja uz Lauderov kapital pokazuje interesovanje za sektor vodosnabdijevanja i energetike. Sličan obrazac primećen je i u slučaju Venecuele, ali uz znatno jasnije prisustvo ruskih interesa.

Svedočenje Fione Hil i "razmjena interesnih sfera"

Bivša zvaničnica Savjeta za nacionalnu bezbjednost SAD Fiona Hil izjavila je pred Kongresom da je Rusija 2019. godine Bijeloj kući predložila razmenu interesnih sfera - slobodne ruke SAD-u u Venecueli u zamjenu za isti status Rusije u Ukrajini. Iako su Džon Bolton i Fiona Hil tada odbili takav predlog, poslovni interesi Trampovih saradnika ostali su prisutni.

Poslovni interesi Trampovih donatora

Investitor Pol Singer, koji je donirao pet miliona dolara za Trampovu poslednju predsjedničku kampanju, u prethodnim mjesecima kupio je tri američke rafinerije u Meksičkom zalivu. Postrojenja su prilagođena preradi teške nafte kakva se proizvodi u Venecueli, a američka administracija je potom potvrdila da će omogućiti uvoz sirove nafte iz Karakasa u SAD.

Veza Ronalda Laudera i umjetnika Davora Vrankića

Ronald Lauder imao je značajnu ulogu i u karijeri slikara i grafičara Davora Vrankića. Nakon što su mu radovi ukradeni tokom boravka u Njujorku, spletom okolnosti završili su kod ljudi koji su ga povezali sa Lauderom. Njihov susret u Tramp Taueru doveo je do otkupa više Vrankićevih radova i otvaranja vrata njujorške umjetničke scene.

