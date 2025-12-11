Trener Crvene zvezde Vladan Milojević veoma emotivno govorio i na konferenciji za novinare poslije Šturma

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Trener Zvezde Vladan Milojević zaplakao je u miks-zoni stadona "Libenau arena", a nakon meča je rekao da mu je puno srce zbog trijumfa protiv Šturma u Gracu. Dirnulo ga je i to što su navijači skandirali "Ovo je Zvezda" i bilo je očigledno da vjeruju u njega i igrače.

"To je jako lijepo, sjajno, bila je fenomenalna atmosfera. Hvala im od srca. Rekao sam već da ovi momci rade vrijedno, znam koliki su zvezdaši, koliko se odriču. Nije nam lako, vjerujte mi, ne znate možda ni 10 odsto onoga šta se s nama događa. Ćutimo i stalno pričam da moramo da budemo mirni, da vjerujemo u sebe i da je trening jedino što možemo da uradimo. Da ostanemo zajedno i znamo da su navijači sa nama."

"Bilo je dosta ljudi, koliko sam primijetio, i iz Republike Srpske, iz svih dijelova Srbije, dijaspore... Puno mi je srce i svaka čast. Oni moraju da znaju i dobro znaju da bi bez njih bilo jako teško. U ovom trenutku idemo preko granica svojih mogućnosti. Od srca im čestitam, trebalo bi da nastave da nas bodre. Imamo još dva kola, pa ćemo da vidimo."

"Igraju pod temperaturom, jer moraju"

Upitan da pojasni izjavu da javnost ne zna ni 10 odsto šta se događa u svlačionici, Milojević je rekao da nije mislio ni na šta "skriveno".

"Kad sam pričao o 10 odsto, mislio sam na stvari koje su u vezi sa timom, za velike probleme, velikih povreda... Jako je teško, dosta putovanja imamo. Momci daju sve od sebe, ali veliki je pritisak kada igrate u klubu kao što je Zvezda. Sa druge strane, trebalo bi nam dosta vremena da to analiziramo. Nisam mislio ni na šta skriveno, već na to, koliko igrača igra pod temperaturom, jer moraju, sa koliko problema se suočavamo... Vidjeli ste i danas na klupi dosta mlađarije."

Da li će ostati trener Zvezde?

"Nije to pitanje za mene, u klubu sam i šta će biti i kako će biti... Imamo još dvije utakmice svakako, pa ćemo vidjeti."

Pobjedu je proslavio jako emotivno.

"Svaku pobjedu Zvezde doživljavam kao nešto najljepše što može da mi se desi. Kada ste u klubu koji volite i koji vam je život od kada znate za sebe, onda vam sve to mnogo znači. Da se ne ponavljam... Da li sam podnio emotivno ili ne - ne znam, ali drago mi je zbog ovih momaka, znam kroz šta prolaze, za mnogo stvari ne znate. Ja sam totalno nebitan, volim ovaj klub i služim Zvezdi. Drago mi je zbog mog stručnog štaba, zbog svih ljudi i znam koliko im je svima bilo drago, posebno igračima, da danas pokažu da mogu da prevaziđu sve probleme. To je bio jedini način da dođemo do važne pobjede i da vodimo Zvezdu gdje bi trebalo da bude. Lijepa pobjeda, dobrih 10 bodova, imamo još dvije utakmice da završimo, pa ćemo polako da odemo na zasluženi odmor", kazao je Milojević.