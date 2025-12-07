Da li je trener Crvene zvezde Vladan Milojević ponovo diskretno govorio o odlasku iz kluba?

Crvena zvezda je izgubila od Vojvodine u Novom Sadu prije nekoliko sedmica, a potom od istog rivala i u Beogradu! Pred jedan od najvažnijih mečeva u sezoni, tim Vladana Milojevića bio je potpuno nemoćan protiv novosadskih crveno-belih, čiju mrežu nije uspio da zatrese na stadionu "Rajko Mitić".

Nakon bolnog poraza u Beogradu, Vladan Milojević je ponovo govorio o problemima sa kojima se suočava kao trener Crvene zvezde. Oni se, u najvećoj mjeri, odnose na igrački kadar, odnosno na brojne izostanke zbog kojih mu je veoma teško da sklopi najjači tim za izuzetno važne mečeve u domaćem prvenstvu i Ligi Evrope.

"Mislim da je bila utakmica u skladu sa onim što sam i pričao i najavljivao prije meča, da ćemo izdržati do kraja. Imamo igrače koji igraju non-stop, i opet smo na današnjoj utakmici ostali bez par igrača, i vjerovatno ćemo i za četvrtak ostati bez nekoliko igrača, i to je cijena svega ovoga. Imali smo danas mlade igrače, koje smo morali da ubacimo, htjeli-ne htjeli to da uradimo", rekao je Vladan Milojević.

Ponovo Milojević nije imao na raspolaganju nekoliko važnih fudbalera, a za neke se zna da neće nastupiti ni na predstojećim mečevima, do kraja 2025. godine. "Ne znam šta da vam kažem, generalno, idemo dalje, izdržaćemo, da se završi prvenstvo pa ćemo da vidimo", zaključio je Milojević.

Crvenu zvezdu već u četvrtak čeka novi evropski meč, pošto gostuje ekipi Šturma u Gracu. Taj susret veoma je važan za eventualni plasman u evropsko prleće, a njegov značaj istakao je i Miroslav Tanjga. Vladan Milojević ni na tom meču neće moći da izvede najjači sastav.