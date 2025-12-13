Selektor Alžira Vladimir Petković nije obećao mjesto među stativama Luki Zidanu.

Približava se Afrički kup nacija, a na njemu će učestvovati Luka Zidan. Sin legendarnog Zinedina Zidana godinama je nastupao za mlađe selekcije Francuske, a kada je vidio da neće biti ništa od ulaska u tim "galskih pijetlova" opredijelio se za zemlju predaka.

Debitovao je na meču sa Ugandom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a selektor Vladimir Petković ga je stavio na spisak za prvo veliko takmičenje. Ipak ne zna se da li će 24. decembra protiv Sudana biti na terenu. Mjesto među stativama je otvoreno poslije povrede prvog golmana Aleksisa Genduza.

"Prvo i osnovno, razočaran sam zbog Aleksisa Genduza. Ovo je najgora stvar i za njega i za nas. Što se tiče Zidana, donijeću odluku dva ili tri dana pre meča. Hoću da pružim šansu svojim igračima da se izbore za mjesto na terenu i onda ću donijeti pravu odluku. Imamo tri jako različita golmana i u ovom momentu svi mogu da se izbore za mjesto startera."

Luka je počeo u omladinskim kategorijama i drugom timu Reala, a nekoliko godina bio je rezerva kraljevskog kluba. Odigrao je nekoliko mečeva za Real Madrid, otišao na pozajmicu u Rasing Santander, potom je branjo za Rajo Valjekano i dvije godine za Eibar. Sada je golman Granade.