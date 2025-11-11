Zinedin Zidan bi mogao uskoro ponovo sjesti na klupu nekog tima ili reprezentacije.

Izvor: Profimedia

Legendarni francuski fudbaler i nekadašnji trener Real Madrida, Zinedin Zidan, mogao bi se uskoro vratiti u trenerske vode.

Tokom nedavnog događaja u Tulonu, gdje je učestvovao na utakmici fudbalskih legendi, Zidan je na pitanje novinara kada će ga ponovo vidjeti na terenu poručio da će to biti uskoro dodajući da bi se i njegov povratak na klupu mogao desiti "takođe uskoro".

Od kada je 2021. godine napustio Real Madrid, proslavljeni Francuz nije preuzeo nijedan klub, ali se njegovo ime neprestano spominje u kontekstu nekoliko velikih ekipa – među njima su PSG, Juventus i reprezentacija Brazila. Takođe se sve češće navodi kao glavni kandidat da naslijedi Didijea Dešama na klupi Francuske nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Uspjesi sa Real Madridom

Zidan je svoju trenersku karijeru započeo upravo u Real Madridu, gdje je od januara 2016. do 2018. godine predvodio prvi tim. U tom periodu ostvario je istorijski uspjeh – tri uzastopne titule u Ligi šampiona (2016, 2017. i 2018), dva evropska Superkupa i dva trofeja svjetskog klupskog prvenstva. Osvojio je i naslov prvaka Španije u sezoni 2016/17.

U martu 2019. godine ponovo je sjeo na klupu “kraljevskog kluba” i u drugom mandatu osvojio još jednu titulu La Lige (2019/20).

Od odlaska iz Reala nije preuzeo nijedan tim, ali interesovanje za njega ne jenjava, pa mnogi vjeruju da je samo pitanje vremena kada će Zidane ponovo biti u trenerskoj ulozi.